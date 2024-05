Novak Djokovic kommt in Schwung: Ohne Satzverlust in Runde drei

Der Weltranglistenerste nähert sich offensichtlich seiner Form, die ihm schon 24 Grand-Slam-Titel beschert hat - Rekord. Carballes Baena (31), Nummer 63 im Ranking, ließ er keine Chance. Von den zähen Regenpausen, die auch am Donnerstag viele Spieler betrafen, blieben Djokovic und Carballes Baena verschont. Das Match fand auf dem überdachten Court Philippe Chatrier statt.

Djokovic war zum ersten Mal seit 2018 ohne Turniersieg nach Paris gekommen, auch seine kurzfristig eingeschobene Generalprobe in Genf verlief mit dem Halbfinal-Aus nicht wie gewünscht. Doch in Roland Garros wolle er sich mit nicht weniger als dem Titel zufriedengeben, sagte Djokovic. Im Halbfinale könnte er auf Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) treffen, der nach seinem Erfolg beim Masters in Rom und dem Erstrundensieg über Rekordchampion Rafael Nadal derzeit als Favorit auf den Titel in Paris gilt.