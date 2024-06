Vor Sieg gegen Alexander Zverev bei den French Open: Lionel Messi schickt Carlos Alcaraz ein besonderes Geschenk

Es ist derweil nicht das erste Mal, dass Messi einen spanischen Tennisspieler beschenkt. Im vergangenen Dezember sendete er Rafa Nadal ein Jahr nach dem Sieg bei der WM in Katar ein unterschriebenes Trikot der argentinischen Nationalmannschaft.

Messi hat nun die Copa América im Blick. Der 36-Jährige will mit der Albiceleste bei der Endrunde in den USA den Titel verteidigen. Vor dem Turnierstart am 21. Juni wartet noch das letzte Testspiel gegen Guatemala am 15. Juni auf die Südamerikaner.