Alexander Zverev bei Wimbledon 2024: Gegner, Termin, Uhrzeit, Spielplan, Zeitplan, Übertragung Tennis im Free-TV und Livestream

Mit den Wimbledon Championships 2024 beginnt am 1. Juli das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Bis zum 14. Juli kämpfen die Spielerinnen und Spieler auf dem heiligen Rasen in London um den dritten Grand-Slam-Titel des Jahres.

Mit dabei ist auch Alexander Zverev, auf dem erneut die deutschen Hoffnungen liegen. Der French-Open-Finalist von 2024 ist in Wimbledon an Nummer vier gesetzt. In London tat sich Alexander Zverev in den vergangenen Jahren schwer. Wie läuft es in diesem Jahr für die deutsche Nummer eins in Wimbledon?

Gegen wen Alexander Zverev bei den Wimbledon Championships antreten muss, erfahrt Ihr im Folgenden.