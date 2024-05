Matchbälle abgewehrt! Iga Swiatek triumphiert in Madrid gegen Herausforderin Aryna Sabalenka

Iga Swiatek feiert siebten Sieg im zehnten Duell mit Aryna Sabalenka

Beim Grand-Slam-Highlight in Paris (ab 26. Mai) ist Swiatek die Spielerin, die es zu schlagen gilt. In Roland Garros hat sie bereits 2020, 2022 und 2023 triumphiert. Gegen Sabalenka (25) feierte sie ihren siebten Sieg im zehnten Duell. Für den Turniersieg kassierte sie eine knappe Million Euro Preisgeld. Im Ranking baute sie ihren komfortablen Vorsprung auf Sabalenka und die weiteren Verfolgerinnen aus.

Im Finale der Männer stehen sich am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) der Russe Andrey Rublev und der Kanadier Felix Auger-Aliassime gegenüber. Auch eine Deutsche hat noch eine Chance auf einen Titel in Madrid: Laura Siegemund (Metzingen) spielt am Sonntag (15.30 Uhr) an der Seite der Tschechin Barbora Krejcikova im Doppelfinale gegen die Spanierinnen Cristina Bucsa und Sara Sorribes Tormo.