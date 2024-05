French Open, Tag 1: Alcaraz locker weiter, Osaka feiert Comeback-Sieg - sechs deutsche Profis am Start

© getty

French Open: Osaka kehrt siegreich nach Paris zurück

Gelungene Rückkehr für Naomi Osaka nach Paris: Zwei Jahre nach ihrem letzten Auftritt bei den French Open hat die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan ihr Auftaktmatch in Roland Garros gewonnen. Am ersten Turniertag setzte sich Osaka gegen Lucia Bronzetti aus Italien 6:1, 4:6, 7:5 durch. In der zweiten Runde könnte sie auf Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) treffen.

Mit dem Sandplatz-Klassiker in Paris verbindet Osaka (26), die bei den Majorturnieren in New York und Melbourne je zweimal triumphiert hatte, nicht die besten Erinnerungen. Über die dritte Runde ist sie noch nie hinausgekommen, 2021 verweigerte sie die obligatorischen Pressekonferenzen nach ihren Matches, berichtete von psychischen Problemen und gab nach der zweiten Runde auf. 2022 scheiterte sie in der ersten Runde. Im vergangenen Jahr fehlte sie schwanger.

Ihre Tochter Shai motiviert Osaka, auch auf Sand an frühere Erfolge anzuknüpfen. "Ich lerne viele Lektionen durch das Muttersein, und ich hoffe, sie auf dem Tenniscourt anwenden zu können", hatte sie vor ihrem Auftakt gesagt. In Paris hat sie ihre zehn Monate alte Tochter dabei - und Shais erste Schritte beobachtet. "Ich war so glücklich darüber", erzählte Osaka, "es ist so schön, sie hier zu haben."