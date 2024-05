French Open - Spieler im Fokus: So weit offen war die Tür für Alexander Zverev noch nie!

© getty

French Open, Spieler im Fokus: Novak Djokovic

Womöglich schauen wir in ein paar Jahren zurück und stellen fest, dass die "Ära Novak Djokovic" in diesem Mai 2024 eigentlich schon vorbei war: Kein Titel bisher in dieser Saison, Niederlagen gegen Spieler der Sorte Alejandro Tabilo oder Tomas Machac. Der Titelverteidiger ist so verwundbar wie schon viele Jahre nicht mehr, das spürt er auch selbst - und das strahlt er auch aus.

"Ich sehe mich nicht als Favorit", sagte er nach seinem Halbfinal-Aus in Genf, wo er sich noch ein bisschen Spielpraxis und Selbstvertrauen holen wollte. Immerhin gewann er da zwei Matches und spielte phasenweise ganz ordentlich, aber dann kommen auch immer wieder unerklärliche, auch körperliche Durchhänger hinzu: "Ich wünschte, ich würde mich besser fühlen. Es macht keinen Spaß, auf dem Court so zu leiden."

Gegen keinen der Titelanwärter hat er in Paris je verloren, sieht man mal von Nadal ab. Mit Wimbledon und den Olympischen Spielen kommen seine beiden größten Ziele des Jahres erst noch. Aber in der aktuellen Form könnte auch schon Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert in Runde 1 eine gewaltige Hürde darstellen ...