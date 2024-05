"Eine sehr traurige, aber auch sehr schöne Nachricht": Dominic Thiem beendet Karriere

"Ich muss euch eine sehr traurige, aber auch sehr schöne Nachricht mitteilen. Die Saison 2024 ist meine letzte", sagte der 30-Jährige in einer Videobotschaft an seine Fans gerichtet: "Mein Handgelenk macht nicht so mit, wie es sollte und ich es will. Der zweite Grund ist mein inneres Gefühl - ich habe sehr lange und vorsichtig darüber nachgedacht. Diese Entscheidung ist die einzig richtige."

Thiem hatte seine in frühen Jahren äußerst erfolgreiche Karriere 2020 gekrönt. Im Finale der US Open schlug er Alexander Zverev mit 3:2 - trotz 0:2-Satzrückstand und Krämpfen im entscheidenden Tie Break. Durch den Erfolg kletterte er damals, wie schon zuvor, bis auf Rang drei der Weltrangliste, seine bis heute beste Platzierung.

Anschließend aber ging es steil bergab. Wegen mehrerer Eingriffe am rechten Handgelenk, seiner Schlaghand, fand Thiem nie mehr richtig in die Spur und konnte seinen insgesamt 17 Karriere-Titeln auf der ATP-Tour keinen mehr hinzufügen.

"Ich habe zuletzt viel über meine unglaubliche Reise als Tennisspieler nachgedacht. Ich habe Trophäen gewonnen, die ich mir nie erträumt hätte", sagte Thiem: "All die Höhen und Tiefen waren eine unglaubliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin."

Nun will der Niederösterreicher aus Wiener Neustadt den Blick nach vorne richten: "Ich freue mich extrem auf alles, was jetzt kommt", sagte Thiem.