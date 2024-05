Tennis bei Olympia 2024: Carlos Alcaraz hofft auf Traum-Doppel mit Rafael Nadal

Bis dahin sei es aber noch ein langer Weg. Zuletzt hatten beide mit Verletzungen zu kämpfen, auch die Vorbereitung sei schwierig. "Auf Sand sind die nächsten beiden Turniere Rom und Roland Garros, die für uns beide im Einzel von großer Bedeutung sind", sagte Alcaraz. Bei den French Open vom 20. Mai bis 9. Juni strebt der 20-Jährige seinen dritten Grand-Slam-Titel an. Bisher hat Alcaraz schon bei den US Open (2022) und in Wimbledon (2023) triumphiert.

Für Nadal ist Roland Garros sowieso etwas ganz besonderes. Der 37-Jährige konnte das Sandplatzturnier unerreichte 14-mal im Einzel gewinnen. Doch in den vergangenen Jahren machten ihm langwierige Blessuren zu schaffen.