Alexander Zverev sucht seine Sandplatz-Form: Aus im Achtelfinale

Weniger als vier Wochen vor dem Start des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Paris (26. Mai bis 9. Juni) sucht Zverev auf Sand nach seiner Form. Nach seinem frühen Aus in München war der Weltranglistenfünfte mit zwei souveränen Siegen gut ins Turnier in Madrid gestartet, mit dem Weltranglisten-22. Cerundolo hatte der zweimalige Turniersieger (2018 und 2021) aber von Beginn an Probleme.

Zverev ärgert sich über Bandenwerbung

Zverev beschwerte sich früh über die aus seiner Sicht zu helle und dadurch irritierende Bandenwerbung, der Argentinier ließ sich hingegen nicht aus der Ruhe bringen und spielte frech auf. Nach einem frühen Break im zweiten Satz ließ sich Cerundolo nicht mehr aufhalten und nutzte nach 1:28 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Am Nachmittag will es München-Champion Jan-Lennard Struff besser machen und ins Viertelfinale einziehen. Der Warsteiner trifft in einer Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr auf den spanischen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz.