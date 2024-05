"Auf dem Court wie ein anderer Spieler gefühlt": Novak Djokovic nach Flaschentreffer "beunruhigt"

© getty

Schwache Saison von Novak Djokovic: In Rom chancenlos

Am Samstag war der 24-malige Grand-Slam-Champion, der erstmals seit 2018 ohne Titel im Kalenderjahr nach Paris reisen wird, schon wieder zu Scherzen aufgelegt und erschien mit einem Fahrradhelm zum Training. Am Sonntag folgte aber der bittere Rückschlag. In seiner Drittrundenpartie gegen den Chilenen Alejandro Tabilo war Djokovic beim 2:6, 3:6 über weite Strecken chancenlos, es war der nächste Warnschuss, den der Ausnahmekönner in diesem Jahr erhielt.

Noch kein Turniersieg, stattdessen immer wieder überraschende Pleiten und viele Pausen - vor einem enorm spannenden Sommer mit French Open, Wimbledon, Olympischen Spielen und US Open schwächelt der Serbe massiv. Und die Frage, ob er die Extraklasse vergangener Jahre noch einmal abrufen kann, macht die Runde.

Mit 36 Jahren steuert der "Djoker" auf den Spätherbst seiner Karriere zu, im vergangenen Jahr noch ließ er alle Zweifler mit Titeln in Melbourne, Paris und New York verstummen. Von dieser Dominanz ist der mitunter eigenwillige Athlet derzeit aber weit entfernt, auch nach der Trennung von seinem langjährigen Erfolgscoach Goran Ivanisevic Ende März stellte sich (noch) kein Formaufschwung ein.

Sein großes Ziel in diesem Jahr sind die Olympischen Spiele in Paris, Gold für Serbien fehlt Djokovic noch. Zuvor soll an gleicher Stelle bei den French Open zudem sein vierter Titel her - nicht nur wegen des medizinischen Zustands des Superstars bleiben aber einige Fragezeichen.