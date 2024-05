French-Open-Kracher Rafael Nadal vs. Alexander Zverev: So tippt Boris Becker

"Ich glaube, es ist eine Chance für Sascha, da weiterzumachen, wo er 2022 bei seiner Verletzung aufgehört hat. Klar, er tritt gegen den 14-maligen Champion von Roland Garros an, aber Nadal ist nicht mehr derselbe wie noch vor zwei Jahren", sagte Becker vor dem am Sonntag beginnenden Major-Turnier im Interview mit Eurosport.

Zverev hatte sich in einem mitreißenden Halbfinale 2022 gegen Nadal schwer am Knöchel verletzt, mittlerweile ist der Hamburger wieder nah an seiner Topform. "Es sind sich alle Experten einig, dass das vor zwei Jahren wohl der beste Sascha Zverev war, den wir je erlebt haben. Jetzt hat er die Chance, dies weiterzuführen", so der sechsmalige Major-Sieger Becker.

Der 22-malige Grand-Slam-Champion Nadal befindet sich nach zahlreichen Verletzungen hingegen auf seiner Abschiedstour, er schlägt wohl zum letzten Mal bei den French Open auf, wo er in seiner Karriere nur drei Matches verlor.

Beckers Tipp an Zverev: "Spiele gegen den Spieler und nicht gegen den Mythos! Es ist ganz wichtig, dass man den aktuellen Nadal von heute als Gegner hat - einen 37 Jahre alten Spanier. Sascha hingegen ist 27 Jahre jung und der amtierende Sieger von Rom", sagte Becker: "So emotionslos muss man das sehen."