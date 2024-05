French Open 2024, Übertragung Tennis heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele bei Roland Garros im TV und Livestream?

Vom 26. Mai bis zum 9. Juni gehen die French Open 2024 über die Bühne. In Paris steht in diesem Jahr die 123. Auflage des prestigeträchtigsten Sandplatzturniers der Welt an.

Die deutschen Hoffnungen liegen bei Roland Garros vor allem auf Alexander Zverev. Der an Nummer vier gesetzte Deutsche reist mit einer starken Form nach Paris. Bei den Frauen gibt zudem Angelique Kerber nach längerer Pause ihr French-Open-Comeback.

Novak Djokovic geht bei den Männern in diesem Jahr als Titelverteidiger ins Turnier. Bei den Frauen gewann 2023 Iga Swiatek den French-Open-Titel im Einzel.

SPOX blickt für Euch auf die Spiele des Tages und erklärt Euch, wo die Matches im TV und Livestream zu sehen sind.