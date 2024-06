Verletzter Novak Djokovic gibt French Open auf - Jannik Sinner neue Nummer eins

Novak Djokovic: Schon vorher Knieprobleme

Djokovic hatte bereits nach seinem mühsamen Sieg gegen Cerundolo am frühen Montagabend wenig optimistisch geklungen. "Ich weiß nicht", sagte er, "was morgen oder am Tag danach passiert." Tatsächlich unterzog sich der Grand-Slam-Rekordchampion am Dienstag einer Kernspintomographie, bei der ein Riss des Innenmeniskus im rechten Knie diagnostiziert wurde. Die Verletzung hatte sich Djokovic im Achtelfinale im dritten Spiel des zweiten Satzes zugezogen.

"In den vergangenen Wochen hatte ich leichte Beschwerden in meinem rechten Knie", berichtete Djokovic nach dem Match gegen Cerundolo, "aber nichts, was auf eine besorgniserregende Verletzung hindeutet." Erst sein Missgeschick, für das er den "rutschigen" Platz im Stadion Philippe-Chartier verantwortlich machte, habe "mein Knie beeinträchtigt". Um das Match trotzdem zu Ende spielen zu können, habe er Schmerzmittel genommen, gab er zu.

Mit Sinner steht zum ersten Mal überhaupt ein Italiener an der Spitze der ATP-Weltrangliste.