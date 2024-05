Alexander Zverev vs. Rafael Nadal, Tennis: Termin, Datum, Uhrzeit, Ort, Übertragung French Open im TV und Livestream

Die French Open 2024 beginnen am morgigen Sonntag mit der 1. Runde. Zum Auftakt des Turniers kommt es dabei zum Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal. Das Match startet frühestens am Montag, den 27. Mai.

Die beiden Topspieler Alexander Zverev und Rafael Nadal treffen in diesem Jahr bereits in der 1. Runde von Roland Garros aufeinander. Das ergab die Auslosung des Turnierbaums am vergangenen Donnerstag. Nach zahlreich Verletzungen in den vergangenen Monaten ist der French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal bei Roland Garros nicht gesetzt. Daher trifft der Spanier nun schon in der 1. Runde auf den an Nummer vier gesetzten Zverev.

In Paris trafen die beiden Spieler zuletzt 2022 aufeinander. In der Halbfinalpartie verletzte sich die deutsche Nummer eins schwer am Knöchel und musste das Match aufgeben. Rafael Nadal sicherte sich daraufhin seinen 14. Titel bei den French Open.