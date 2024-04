Souveräner Sieg gegen Denis Shapovalov: Alexander Zverev erreicht nach Nachtschicht Achtelfinale von Madrid

Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg besiegte den Kanadier Denis Shapovalov erst nach Mitternacht mit 6:4, 7:5 und trifft in der Runde der letzten 16 nun auf den Argentinier Francisco Cerundolo.

Zverev, in der spanischen Hauptstadt zweimaliger Turniersieger, hatte bis 23.00 Uhr auf sein Match gegen den 132. der Weltrangliste warten müssen. In einer zähen Partie, die der Hamburger aber stets dominierte, nutzte Zverev nach 1:44 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg und zur vierten Achtelfinalteilnahme in Madrid in Folge.

Zuvor war bereits München-Champion und Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff ins Achtelfinale einzogen. Dort bekommt es der Warsteiner mit Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien) zu tun.