6:2, 6:0 gegen Holger Rune! Jan-Lennard Struff stürmt ins Endspiel von München

Jan-Lennard Struff im Finale gegen Taylor Fritz

Gegner am Sonntag ist Taylor Fritz aus den USA, in München eine Position vor Struff an Nummer drei gesetzt. Der Kalifornier, in der Weltrangliste als 15. ebenfalls vor dem 33 Jahre alten Deutschen (28.) platziert, setzte sich in seinem Halbfinale 6:3, 6:4 gegen Cristian Garin aus Chile durch. Der Turniersieger von 2019 hatte am Vortag im Viertelfinale Alexander Zverev 6:4, 6:4 besiegt.

Das Viertelfinale von Struff gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada hatte am Freitag wegen Dunkelheit beim Stand von 7:5, 3:1 abgebrochen werden müssen. Nach dem Neubeginn am Samstagvormittag fand der Deutsche schnell wieder seinen Rhythmus und gewann den zweiten Satz souverän mit 6:4.

Der Tag von Struff war danach freilich nicht zu Ende: Es wartete noch das Halbfinale im Doppel an der Seite von Andreas Mies.