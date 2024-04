"Das ist wirklich lächerlich!" Gefrusteter Alexander Zverev scheitert im Regen von München

Zverev winkte noch einmal kurz dem Publikum zu und ging dann zügig vom unwirtlichen Centre Court. Auf den ersten Turniersieg in diesem Jahr muss er weiter warten, auch auf einen dritten Titel in München nach 2017 und 2018. In den beiden vergangenen Jahren war er schon im Achtelfinale der BMW Open gescheitert. In der kommenden Woche spielt Zverev das Masters in Madrid. Dort hat er schon zweimal gewonnen - bei wesentlich besseren äußeren Bedingungen.

"Jede einzelne Sache, mit der ich normalerweise gewinne, wird mir weggenommen", sagte Zverev und führte aus: "Mein Aufschlag, mit dem ich normalerweise viele Punkte mache, wird mir weggenommen. Meine Rückhand, die vielen Gegnern Probleme bereitet, wird mir weggenommen - durch die Kälte und den Belag." Bei solchen Bedingungen, sagte Zverev, "kann ich das Turnier nicht gewinnen. Das ist Fakt."

Garin trifft auf dem Weg ins Finale am Sonntag auf Taylor Fritz aus den USA. Der 13. der Weltrangliste, in München an Nummer drei gesetzt, besiegte den Briten Jack Draper 4:6, 6:1, 7:6 (7:1). Auch Fritz hatte mit den äußeren Umständen zu kämpfen. "Es ist hart, es ist wirklich kalt, der Wind ist stark, es sind schwierige Bedingungen", sagte er.