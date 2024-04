Dominic Thiem nach Aus in München: Wieder ein Hauch von Endzeitstimmung

Dominic Thiem: "Ich habe gelernt, die Dinge zu akzeptieren"

Der Thiem in der neuen Version leidet an den Folgen mehrerer Eingriffe am rechten Handgelenk, also blöderweise seiner Schlaghand, mit der er eine brutale Vorhandpeitsche schwingen konnte. "Es fühlt sich nicht an wie vor der Verletzung", berichtet er - und versichert zugleich, dass er an diesem berufsgefährdenden Handicap nicht zerbrechen wird. "Ich habe", beteuert er, "gelernt, die Dinge zu akzeptieren." Dass es ihm schwer fällt, verrät seine Miene.

Thiem hat in den anhaltend schweren Zeiten nicht gerade überraschend auch Schwankungen seines Gemütszustands durchlebt. Darüber geredet hat er auch mit Mario Götze, ja, dem Mann, der Deutschland 2014 zum WM-Titel schoss. Ihm fühlt sich Thiem verbunden, auch Götze sei ja "ganz oben" gewesen und danach auf "Hindernisse" getroffen. "Er ist ein richtig netter Kerl", sagt Thiem, "sich mit so jemandem auszutauschen, ist unglaublich wertvoll."

Seine Zukunft muss Thiem dennoch mit sich selbst ausmachen. Bis zum Ende des Jahres will er sich Zeit geben und herausfinden, ob er sich in der Weltrangliste wieder so weit nach vorne arbeiten kann, dass er bei den großen Turnieren wie kommende Woche in Madrid oder bei den French Open um die Qualifikation herumkommt. Er will auch in sich hinein horchen, was "mein Gefühl" ihm mitteilt.

Sollte er am Jahresende feststellen, dass er wohl besser aufhören sollte, könne er das verkraften - behauptet Thiem zumindest. "Ich wäre völlig mit mir im Reinen."