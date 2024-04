"Ein absoluter Hexenkessel": DTB-Team behält in irrer Atmosphäre die Nerven

Zuvor hatte Anna-Lena Friedsam das dritte Einzel gegen die Weltranglisten-13. Beatriz Haddad Maia mit 7:5, 0:6, 1:6 verloren. Das abschließende Doppel entfiel. Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber kam somit bei ihrer Rückkehr ins DTB-Team nach ihrer Babypause nicht mehr zum Einsatz.

"Die Finals sind noch lange hin, wir freuen uns jetzt erst einmal, hier gewonnen zu haben", sagte Teamchef Rainer Schüttler mit Blick auf die Endrunde in Sevilla vom 12. bis 17. November in Sevilla: "Wir schauen in ein paar Monaten, was da auf uns zukommt. Es ist immer alles möglich."

Siegemund, die bereits am Freitag gegen Haddad-Maia überraschend klar (6:4, 6:2) gepunktet hatte, begann gegen die in der Weltrangliste nur auf Platz 345 geführte Alves stark, ließ sich dann aber von der Kulisse und dem ohrenbetäubenden Lärm beeindrucken.

"Bei der Laura war es ein absoluter Hexenkessel. Den ersten Satz hat sie trotzdem dominiert, dann aber passiver gespielt. Im dritten Satz war sie mental stark und hat so das Match gewonnen, was wir uns nach dieser Woche wirklich verdient haben", sagte Schüttler.

Zuvor hatte Friedsam, die im Vergleich zum Auftakttag für die dort erfolgreiche Tatjana Maria (2:6, 6:4, 6:4 gegen Laura Pigossi) übernommen hatte, gegen Hadad Maia nur im ersten Satz mithalten können. "Sie hatte zwar viele Chancen. Nur hat Haddad Maia wirklich sehr gut gespielt", sagte Schüttler.