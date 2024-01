Alexander Zverev erwartet deutsches Duell - auch Kerber-Gegnerin steht fest: Die Auslosung der Australian Open

Ein deutsches Duell zum Auftakt für Alexander Zverev - und gleich wieder hohe Hürden für Angelique Kerber: Die Auslosung der Australian Open hat Deutschlands prominentesten Tennisprofis interessante Aufgaben beschert. Der an Position sechs gesetzte Zverev wird es beim Start des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres mit Dominik Koepfer (Furtwangen) zu tun bekommen.

Kerber indes trifft in der ersten Runde auf die Amerikanerin Danielle Collins, Melbourne-Finalistin von 2022 - und gleich danach würde das härteste Los folgen: In der zweiten Runde würde die Kielerin auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek (Polen) oder Sofia Kenin (USA) treffen, die Siegerin von 2020. Kerber steht nach ihrer Babypause erstmals wieder auf der Grand-Slam-Bühne.

Zverev nimmt indes einen neuen Anlauf auf seinen ersten Sieg bei einem der vier großen Turniere. In der unteren Hälfte des Tableaus könnte er es im Viertelfinale mit dem spanischen Jungstar Carlos Alcaraz (Nr. 2) zu tun bekommen, der zum Auftakt des am Sonntag startenden Events auf den Franzosen Richard Gasquet trifft. Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten oder einen Lucky Loser.

Bereits im Hauptfeld steht Jan-Lennard Struff (Warstein), an Position 24 gesetzt trifft er auf Rinky Hijikata (Australien). Yannick Hanfmann (Karlsruhe) spielt gegen den Franzosen Gael Monfils, Daniel Altmaier (Kempen) gegen den an 15 gesetzten Russen Karen Chatschanow. Maximilian Marterer (Nürnberg) bekommt es zunächst mit Nuno Borges (Portugal) zu tun.

Bei den Frauen spielt zudem Tatjana Maria (Bad Saulgau) gegen Camila Osorio aus Kolumbien, Laura Siegemund (Metzingen) muss gegen die an Nummer 17 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa ran. Tamara Korpatsch (Hamburg) spielt in der ersten Runde gegen die Britin Jodie Burrage.