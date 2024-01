Tennis - Boris Becker vor Australian Open über Alexander Zverev: "Sterne stehen gut für ihn"

Boris Becker zählt Alexander Zverev bei den bevorstehenden Australian Open zu den Titelanwärtern. "Ich glaube, die Sterne stehen sehr gut für ihn und man kann ihn zum engeren Favoritenkreis zählen in Melbourne", sagte Becker bei einem Pressegespräch des TV-Senders Eurosport.

Alles andere als Zverevs Einzug in die zweite Turnierwoche "minimum" würde ihn überraschen, fügte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger an. Man müsse abwarten, wie die Auslosung ausfalle und wer der mögliche erste gesetzte Gegner im Turnier sei. "Aber ich glaube, dass wir einen sehr starken Sascha Zverev in Melbourne sehen", sagte Becker.

Mit dem Turniersieg des deutschen Teams beim United Cup ist der 26-Jährige in der Weltrangliste auf Rang sechs vorgerückt. Im vergangenen Jahr war er in Melbourne schon in der zweiten Runde gescheitert. Bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier nach der schwereren Knöchelverletzung im Sommer 2022 hatte Zverev laut Becker "das Tal der Tränen noch nicht überwunden".

Dies sei jetzt ganz anders. "Spätestens seit dem Halbfinaleinzug in Paris sehen wir wieder den alten Sascha Zverev", sagte Becker, der Turnier-Rekordsieger Novak Djokovic als den Topfavoriten auf einen Triumph ansieht.