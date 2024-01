Australian Open, Tag 5: Irrer Thriller! Alexander Zverev wendet Blamage nur knapp ab

© getty

Melbourne: Swiatek kämpft sich in Runde drei

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist nur mit Mühe in die dritte Runde eingezogen. Die 22 Jahre alte Polin siegte gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins am Donnerstag unter dem geschlossen Dach der Rod Laver Arena mit 6:4, 3:6, 6:4. Nach fast drei Stunden Spielzeit nutzte sie ihren dritten Matchball zum Sieg. Am Yarra River ist der Halbfinaleinzug 2022 ihr bisher bestes Ergebnis.

Collins hatte die viermalige Grand-Slam-Siegerin damals ausgeschaltet und das Finale erreicht. In ihrem Auftaktmacht besiegte die US-Amerikanerin in diesem Jahr die deutsche Rückkehrerin Angelique Kerber in drei Sätzen. In der dritten Runde wartet auf Swiatek die Tschechin Linda Noskova.

Australian, Tag 5: Die Top-Matches des Tages

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Iga Swiatek (POL/1) Danielle Collins (USA) 6:4, 3:6, 6:4 Tatjana Maria (GER) Jasmine Paolini (ITA) Sloane Stephens (USA) Daria Kasatkina (RUS/14) Clara Burel (FRA) Jessica Pegula (USA/5) Emma Raducanu (GBR) Yafan Wang (CHN) Elina Svitolina (UKR) Viktoriya Tomova (BGR) Jeļena Ostapenko (LVA/11) Ajlia Tomljanovic (AUS) Elena Rybakina (KAZ/3) Anna Blinkova (RUS)

Männer