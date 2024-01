Australian Open, erste Runde: Alexander Zverev vs. Dominik Köpfer heute im Liveticker

© getty

Australian Open, erste Runde: Alexander Zverev vs. Dominik Köpfer heute live im Free-TV und Livestream

Alexander Zverev startet am Dienstagmorgen in das erste Grand Slam des Jahres. Um 9 Uhr deutscher Zeit tritt er gegen seinen Landsmann Dominik Koepfer an. Eurosport zeigt die Partie der Australian Open im Free-TV und bietet auf Discovery+ einen Livestream an. Mit einem DAZN-Abo könnt ihr das Match ebenfalls live schauen. Der Streaminganbieter zeigt die Eurosport-Übertragung.