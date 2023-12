"Das haben sie auch mit mir gemacht": Novak Djokovic spricht Rafael Nadal Mut zu

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic traut seinem großen Rivalen Rafael Nadal ein erfolgreiches Comeback auf der Tennistour zu. "Viele Male haben sie ihn abgemeldet, das haben sie auch mit mir gemacht. Aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen", sagte Djokovic am Rande eines Showmatches gegen Carlos Alcaraz in Saudi-Arabien.

"Er ist kein Spieler, der auf die Tour zurückkehrt, nur um auf mittlerem Niveau zu spielen und ein paar Matches zu bestreiten", führte der Serbe aus: "Er will Titel gewinnen, er will der Beste sein, deshalb ist er, was er ist: eine Legende unseres Sports." Er sei sich sicher, sagte Djokovic, dass Nadals Vorbereitung darauf abziele, "einen Grand Slam zu gewinnen".

Nadal (37) feiert beim ATP-Turnier in Brisbane (31. Dezember bis 7. Januar) seine mit Spannung erwartete Rückkehr auf den Tennisplatz. Seit Januar war der spanische Sandplatz-Spezialist mit heftigen Hüftbeuger-Problemen ausgefallen, hatte sich unter anderem einer Operation unterziehen müssen. Die Saison 2024 wird voraussichtlich seine letzte sein.

Auch Nadals designierter Nachfolger als Spaniens Tennisidol, der 20 Jahre alte Alcaraz, glaubt an den Routinier: "Ich denke, er ist bereit. Ich habe Videos von ihm beim Training gesehen - er ist bei 100 Prozent", sagte Alcaraz. Nadal sei in der Lage, sein "Toplevel" wieder zu erreichen: "Er wird bereit sein für großartige Dinge."