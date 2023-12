"Größte Herausforderung meiner Karriere": Angelique Kerber gibt nach Babypause Comeback an der Seite von Alexander Zverev

Nur wenige Tage nach Heiligabend beackerte Angelique Kerber schon wieder den Trainingscourt - und das am anderen Ende der Welt. Die besinnlichen Momente mit Töchterchen Liana beim ersten gemeinsamen Weihnachten zu Hause waren schnell Geschichte. In Australien, wo Kerber mit der Familie am Dienstag landete, geht es beim United Cup endlich auch wieder um den sportlichen Wettbewerb.

Nach rund anderthalb Jahren Babypause fiebert Kerber (35) ihrem Comeback entgegen - und will beim Nationen-Event an der Seite ihres Teamkollegen Alexander Zverev wieder jubeln. Am Samstagmorgen mitteleuropäischer Zeit trifft das deutsche Team auf Italien, am Neujahrsmorgen wartet im Kampf um den Viertelfinaleinzug dann Frankreich. Und Kerber und Zverev, die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und der amtierende Olympiasieger, sollen in den Einzelmatches aufschlagen.

Für Erstere ist das Duell mit Italien nicht weniger als der Start in "die größte Herausforderung der Karriere", wie Kerber der Süddeutschen Zeitung sagte. "Es ist ein Prozess, ohne Geduld wird es nicht gehen", führte die ehemalige Nummer eins der Welt aus und gestand, den eigenen Leistungsstand nicht seriös einschätzen zu können: "Ich habe keine Ahnung, das sage ich ganz ehrlich."