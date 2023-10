Tennis: Offiziell! Boris Becker ist neuer Trainer von Holger Rune

Tennis-Idol Boris Becker kehrt nach knapp sieben Jahren in das Trainergeschäft zurück. Wie der Ex-Wimbledonsieger am Donnerstag mitteilte, wird er zukünftig den dänischen Jungstar Holger Rune betreuen. Becker will beim ATP-Turnier in Basel ab kommenden Montag erstmals an der Seite des 20-Jährigen stehen.

"Ich kann bestätigen, dass ich der Trainer von Holger Rune bin", sagte Becker im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball": "Es macht mich ein wenig stolz, dass er mich gefragt hat. Der Kontakt besteht schon länger. Jetzt hat es sehr gut gepasst."

Der dreimalige Wimbledon-Sieger Becker, der als Trainer einen exzellenten Ruf in der Szene genießt, war zuletzt nach dem Ende seiner Haftstrafe wieder als TV-Experte tätig. Als Coach des Grand-Slam-Rekordchampions Novak Djokovic (36) hatte er zwischen 2013 und 2016 zahlreiche Erfolge gefeiert und den Serben zurück an die Spitze des ATP-Rankings geführt.

"Holger ist ein Rohdiamant, der Schliff braucht. Mir gefallen seine emotionalen Ausbrüche", führte der 55-jährige Becker aus. Rune habe ihn "schon immer interessiert, weil er mit so viel Engagement und Temperament auf dem Tennisplatz steht".

Rune befindet sich derzeit in der ersten großen Krise seiner jungen Karriere. Nach seinem Viertelfinaleinzug bei den French Open und in Wimbledon in diesem Jahr kassierte er zahlreiche frühe Niederlagen in Serie. Auch beim ATP-Turnier in Stockholm scheiterte er zuletzt in der ersten Runde am Serben Miomir Kecmanovic.