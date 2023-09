Vom 22. bis zum 24. September geht in diesem Jahr der Laver Cup über die Bühne. Doch wo sind die Matches live im TV und Livestream zu sehen? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die insgesamt 6. Auflage des Laver Cup findet vom 22. bis zum 24. September statt. Das Turnier wird in diesem Jahr in Kanada ausgetragen. Als Spielort des Laver Cup 2023 dient die Rogers Arena in Vancouver.

Auch in diesem Jahr treten beim Laver Cup das Team Europe gegen das Team World an. Björn Borg führt das Team Europe als Kapitän an. Aufgrund zahlreicher Ausfälle sind Andrey Rublev und Casper Ruud die Topspieler des europäischen Teams. Als Kapitän des Team World dient dagegen John McEnroe. Taylor Fritz und Frances Tiafoe bilden, ähnlich wie im vergangenen Jahr, die Speerspitze des Teams.

Das Team Europe dominierte in der Vergangenheit den Laver Cup. Die ersten vier Auflagen des Turnier gewannen die Europäer allesamt. Im vergangenen Jahr wendete Team World jedoch das Blatt. Bei der Abschiedstour von Roger Federer sorgten Frances Tiafoe und Co. am letzten Wettkampftag für eine Aufholjagd und damit für den Premierensieg des Team World beim Laver Cup.

© getty Taylor Fritz und Frances Tiafoe führen das Team World an.

Laver Cup 2023, Übertragung: So seht Ihr die Matches live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Laver Cup 2023

Laver Cup 2023 Datum: 22. bis 24. September

22. bis 24. September Duell: Team Europe vs. Team World

Team Europe vs. Team World Ort: Rogers Arena, Vancouver (Kanada)

Rogers Arena, Vancouver (Kanada) Übertragung im TV: Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN, discovery+

Alle Fans des Laver Cup können sich freuen: Das Turnier wird in diesem Jahr live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Auf Eurosport könnt Ihr die Matches live erleben. Der Sportsender bietet Euch zudem die Option das Turnier im Livestream zu verfolgen. Den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport findet Ihr auf discovery+.

DAZN bietet Euch ebenfalls die Möglichkeit den Laver Cup im Livestream zu sehen. Der TV-Sender und Eurosport sind nämlich eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht mit einem DAZN-Abo die Übertragung von Eurosport zu verfolgen.

Die Übertragung von Eurosport seht Ihr mit einem Abo von DAZN Unlimited, DAZN Super Sports oder DAZN World. Mit einem DAZN-Abonnement könnt Ihr zudem die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NFL, die NBA, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt sehen. Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr, je nach Paket, zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro pro Monat.

Laver Cup 2023: Die Teams im Überblick