Heute wird der letzte Wettkampftag des Laver Cups ausgetragen. Hier könnt Ihr alle Duelle des Tages im Liveticker verfolgen.

Werden die Europäer ihrer Favoritenrolle gerecht oder kann Team Welt für eine Überraschung sorgen? Die Antwort gibt's hier bei SPOX.

Spieler (Team) 1. Satz 2. Satz Matteo Berrettini/Andy Murray (Europe) 6 0 Félix Auger-Aliassime/Jack Sock (World) 2 3

Tennis, Laver Cup: Tag 3 JETZT im Liveticker - Berrettini/Murray vs. Auger-Aliassime/Sock

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 6:2, 0:3: Und das 3:0! Team World tritt hier mit einer breiten Brust auf, das Momentum ist auf seiner Seite, auch wenn Team Europa eng dran ist. Das riecht hier momentan nach einem Match Tiebreak.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 6:2, 0:2: Team World legt gleich zum 2:0 nach! Auger-Aliassime macht am Netz eine gute Figur, hatte auch zuvor eine sensationelle Rettungstat weit weg vom eigentlichen Feld.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 6:2, 0:1: Team World meldet sich zurück, macht den ersten Punkt in Satz zwei. Auger-Aliassime schlägt gut auf.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 6:2: Nach exakt einer halben Stunde ist Satz eins entschieden. 6:2 für Team Europa. Murray schlägt auf, Team World macht keinen einzigen Punkt.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 5:2: Kurios: Berrettini und Murray gehen beide zum Ball, Murray fällt hin, steht auf, fällt wieder hin. Währenddessen erzielt Berrettini die 40:30-Führung. Team World gleicht nochmals zum 40:40 aus, der Punkt geht dann jedoch an Team Europe. 5:2! Den Satz dürften sich Berrettini und Murray wohl kaum noch nehmen lassen. Übrigens: Wenn Team Europa dieses Match und auch das nächste gewinnt, ist das Turnier entschieden. Das dritte Match würde dann entfallen, weil Team Europa mit seinen 14 Zählern dann genug Punkte hätte.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 4:2: "Great serve", lobt Murray seinen Mitspieler. In der Tat: Richtig stramme Aufschläge von Berrettini, die den Unterschied ausmachen. 4:2, Team World ohne Chance.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 3:2: Der Anschluss. Auger-Aliassime schlägt ordentlich auf, ihm gelingt sogar einmal ein Ass. Team Europa macht hier keinen einzigen Punkt, sodass es nur noch 3:2 steht.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 3:1: Team Europa ist hervorragend unterwegs! Nach 40:15-Führung geht auch dieser Punkt an Berrettini und Murray.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 2:1: Rückstand gedreht! Team Europe führt. Berrettini hat sich bei gegnerischem Aufschlag im Return gesteigert, das bringt hier wichtige Punkte.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 1:1: Berrettini schlägt gut auf, das Team World hat damit seine Probleme. Den Europäern gelingt es so recht simpel, zum 1:1 auszugleichen. Es steht erst 40:15, dann folgt das Remis. Am Ende muss Auger-Aliassime laufen, den Ball kriegt er nicht mehr über das Netz.

Berrettini/Murray - Auger-Aliassime/Sock 0:1: Nicht schlecht! Team World kommt erst ungut in das Match, liegt 0:30 zurück, holt dann aber stark auf und tütet nach einem 40:30 den ersten Punkt ein.

Start: Auf geht's! Das Warmup ist beendet. Den ersten Aufschlag hat das in Rot gekleidete Team World.

Tennis, Laver Cup: Tag 3 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist mehr oder weniger alles bereit. Die Teams schlagen sich noch etwas warm, spielen sich ein.

Vor Beginn: Das Welt-Team kommt hinaus auf den Court, die Akteure werden einzeln aufgerufen. Selbiges auch bei Team Europa, bei dem übrigens weiterhin auch Roger Federer dabei ist. Nach seinem letzten Karrierematch am Freitag ist er seitdem als Zuschauer am Spielfeldrand dabei. Rafael Nadal meldete sich nach dem Freitag, an dem er mit Federer den Doppel spielte, bekanntermaßen ab. Der Spanier ist nicht mehr in der Arena, sein Ersatz ist Berrettini.

Vor Beginn: Den Anfang machen gleich Matteo Berrettini/Andy Murray und Félix Auger-Aliassime/Jack Sock im Doppel. Eine Night Session gibt es heute nicht, sodass alle darauffolgenden Matches nach dieser Partie folgen. Das sind: Novak Djokovic gegen Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas gegen Frances Tiafoe und Casper Ruud gegen Taylor Fritz.

Vor Beginn: Team Europe führt nach zwei Tagen mit 8:4. Geht da noch etwas für Team World? Mathematisch durchaus. An Tag drei werden für jeden Sieg ja drei Punkte vergeben. An Tag eins war es für jeden Sieg ein Punkt, an Tag zwei waren es für jeden Sieg zwei Punkte.

Vor Beginn: Selten war der Laver Cup so hart umkämpft wie in diesem Jahr. Hatten die Europäer in den letzten Jahren eine regelrechte Vormachtstellung im Turnier inne, so gestaltet sich die Angelegenheit diesmal spannend bis auf die letzten Meter.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des dritten Turniertages des Laver Cups.

Modus Begegnung Beginn Doppel Matteo Berrettini/Andy Murray - Félix Auger-Aliassime/Jack Sock 13 Uhr Einzel Novak Djokovic - Félix Auger-Aliassime im Anschluss an Match 1 Einzel Stefanos Tsitsipas - Frances Tiafoe im Anschluss an Match 2 Einzel Casper Ruud - Taylor Fritz im Anschluss an Match 3

