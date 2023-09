Auch in diesem Jahr kämpfen bei den ATP Finals die besten Spieler der Saison wieder um den letzten großen Titel des Jahres. Ob Alexander Zverev da wieder mitmischt? SPOX klärt auf!

Vom 12. bis zum 13. November werden die ATP Finals 2023 steigen, der Ort des Geschehens ist das Pala Alpitour, eine Mehrzweckhalle im Süden Turins.

Alexander Zverev hat gute Erinnerungen an das Jahresabschlussturnier: Bereits zweimal hielt er am Ende den Pokal in die Höhe (2018, 2021), neben dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2021 die wohl größten Erfolge seiner Karriere.

Aber kann der DTB-Athlet auch in diesem Jahr wieder angreifen? Die Infos dazu sowie zur Übertragung des Turniers im TV und Livestream bekommt Ihr in diesem Artikel.

ATP Finals 2023, Spieler: Ist Alexander Zverev dabei?

Die Frage, ob Alexander Zverev in diesem Jahr die Chance bekommt, die ATP Finals zum dritten Mal in seiner Karriere zu gewinnen, lässt sich noch nicht abschließend beantworten. Der Grund: Es qualifizieren sich nur die besten acht Spieler der Saison, und bislang ist erst bei drei Akteuren (Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev) sicher, dass sie dazuzählen werden.

Für Zverev gilt: Er muss in die Top-7 der ATP-Rankings klettern, um sicher dabei zu sein. Ein achter Platz würde nur unter Umständen reichen (nach welchen Kriterien die Auswahl der Spieler genau getroffen wird, könnt Ihr hier nachlesen). Das ist die aktuelle Top-10 (Stand: 28. September 2023):

ATP Finals 2023: Die Top-10 im Ranking

Rang Spieler Pkt. 1 Novak Djokovic* 11545 2 Carlos Alcaraz* 8535 3 Daniil Medvedev* 7280 4 Stefanos Tsitsipas 4615 5 Holger Rune 4605 6 Andrey Rublev 4515 7 Jannik Sinner 4420 8 Taylor Fritz 3955 9 Casper Ruud 3525 10 Alexander Zverev 3280

© getty Alexander Zverev muss noch um seinen Platz bei den ATP Finals bangen.

ATP Finals 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die 1000er-Serie und auch die ATP Finals werden ausschließlich von Sky übertragen. Beim Pay-TV-Sender findet Ihr alle Matches des letzten Turniers des Jahres live und in voller Länge. Details zu den genauen Übertragungszeiten und dem Team sind aktuell noch nicht bekannt.

Der Sender bietet auch die Möglichkeit, sein Programm online zu verfolgen, und zwar via SkyGo und WOW. Auch hierfür wird ein Abo fällig.

ATP Finals 2023: Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr kein Abonnement beim Pay-TV-Sender besitzt, könnt Ihr auch ganz einfach bei uns reinklicken, wir werden nämlich einige Matches der ATP Finals live für Euch tickern. Welche? Das könnt Ihr in unserem Kalender nachsehen:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

© getty Alexander Zverev konnte die ATP Finals bereits zweimal gewinnen.

ATP Finals 2023: Preisgeld im vergangenen Jahr

Bisher ist noch nicht bekannt, wie hoch die Preisgelder in diesem Jahr ausfallen. Als Orientierung könnten die Prämien aus dem vergangenen Jahr herhalten (Doppel-Preisgelder gelten für das gesamte Team):