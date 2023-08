Caroline Wozniacki: "Sweet Caroline" ist wieder da

Caroline Wozniacki hat sich erfolgreich auf der Tennis-Tour zurückgemeldet. Die frühere Weltranglistenerste greift als zweifache Mutter wieder an.

Caroline Wozniacki riss überglücklich die Arme nach oben und genoss die Standing Ovations der Zuschauer, die sie begeistert feierten. 1292 Tage war die Dänin von der Tennis-Bühne verschwunden, am Dienstag kehrte sie in Montreal mit einem Knall zurück - und feierte nach über dreieinhalb Jahren ein erfolgreiches Comeback. "3 Jahre, 8 Monate, 2 Kinder später! Wir sind zurück, Baby", schrieb die frühere Weltranglistenerste auf ihrem Instagram-Kanal, nachdem sie in die zweite Runde des WTA-Turniers in Montreal gestürmt war.

"Ich bin glücklich. Ein bisschen müde. Es hat einfach Spaß gemacht, wieder auf dem Center Court vor einem großen Publikum zu spielen", sagte die 33 Jahre alte Dänin nach dem 6:2, 6:2 gegen die in Düsseldorf geborene Kimberly Birrell aus Australien. Wozniacki ist dank einer Wildcard in Kanada dabei.

Mit ihren Gedanken war sie aber sofort auch bei Sohn James und Tochter Olivia. "Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Meine Kinder schlafen jetzt, was großartig ist. Das ist das Gute daran, früh zu spielen. Ich habe noch den Nachmittag mit ihnen", sagte Wozniacki.

Ihr bis dahin letztes Match hatte Wozniacki am 24. Januar 2020 bei den Australian Open bestritten, damals unterlag sie in der dritten Runde Ons Jabeur aus Tunesien. Anschließend trat sie wie angekündigt zurück, um eine Familie zu gründen. Ende Juni teilte die Dänin mit, dass sie wieder Turniere spielen wolle.

Und das begeistert die Tennis-Gemeinde. "Liebe es", kommentierte Ikone Serena Williams das Comeback der Australian-Open-Siegerin von 2018, die in Montreal herzlichst empfangen wurde. Beim Einlauf auf den Court lief die Hymne "Sweet Caroline", den gleichen Song hatten die Fans bei ihrem Rücktritt drei Jahre zuvor geträllert.

"Ich war ein bisschen eingerostet. Aber ich freue mich einfach, zurück zu sein und an Wettkämpfen teilzunehmen", sagte Wozniacki, die in ihrer Karriere bisher 30 Turniere gewann und 71 Wochen die Nummer 1 war: "Für mich ist es etwas Besonderes, meine Familie hier zu haben."