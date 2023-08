"Schwierige Bedingungen": Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Toronto eine Runde weiter

Nach seinem Turniersieg in Hamburg ist Alexander Zverev auch der Start in die Vorbereitung auf die US Open (28. August bis 10. September) gelungen. Beim ATP-Masters im kanadischen Toronto setzte sich der Tennis-Olympiasieger in seinem Auftaktmatch 6:4, 7:6 (7:3) gegen Tallon Griekspoor (27) aus den Niederlanden durch. Zverev hatte das Turnier, das abwechselnd in Toronto und Montreal ausgetragen wird, 2017 gewonnen, im Finale besiegte er damals Roger Federer.

Zum Auftakt der nordamerikanischen Hartplatzsaison erwies sich Griekspoor, der nach seiner Finalteilnahme am Sonntag beim Turnier in Washington in der Weltrangliste auf Rang 26 geführt wird, als der erwartet schwere Gegner. Zudem hatten beide Spieler mit teils heftigem Wind zu kämpfen.

"Es waren schwierige Bedingungen, ich bin einfach nur glücklich, weiter zu sein", sagte Zverev.

Der an Nummer 13 gesetzte deutsche kam mit dem Wind freilich gut zurecht und zeigte in dem 1:44 Stunden dauernden Match eine konzentrierte Leistung. Neun Tage zuvor hatte er beim Sandplatzturnier in seiner Geburtsstadt seinen ersten Turniersieg seit November 2021 und seiner schweren Verletzung im Juni 2022 gefeiert.

In Toronto trifft er nun in der zweiten Runde auf Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien.