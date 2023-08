US Open, Tag 2 Roundup: Daniel Altmaier, Tatjana Maria & Co. starten ins Turnier - Danil Medvedev mit Auftakt

Heute steht der zweite Tag der diesjährigen US Open an. Interessante Match-Ups versprechen auch heute wieder spannende Partien. Unter anderem die deutsche Nummer eins der Frauen, Tatjana Maria, und auch Daniel Altmaier starten ins Turnier.

US Open, Tag 2: Korpatsch in der zweiten Runde

Tamara Korpatsch aus Hamburg hat bei den US Open in New York als erste von neun deutschen Tennis-Profis die zweite Runde erreicht. Gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien setzte sich die 75. der Weltrangliste in 83 Minuten 6:3, 6:2 durch. Sie trifft nun auf die an Nummer 14 gesetzte Ljudmila Samsonowa aus Russland.

Korpatsch, die zum sechsten Mal im Hauptfeld eines der vier Grand Slams steht, gewann erst zum zweiten Mal nach den All England Championships in Wimbledon vor wenigen Wochen ihr Auftaktmatch bei einem der Majors. Sie spielte weitgehend solide, ihrer 33 Jahre alten Gegnerin, die im WTA-Ranking auf Position 43 geführt wird, unterlief dagegen eine Fülle sogenannter unerzwungener Fehler - insgesamt 39.

US Open, Tag 2: Zverev souverän weiter

Der erste Schritt ist getan, Alexander Zverev hat bei den US Open in New York mit einer weitgehend überzeugenden Vorstellung die zweite Runde erreicht. Der an Nummer zwölf gesetzte Hamburger gewann sein Auftaktmatch gegen Aleksandar Vukic aus Australien 6:4, 6:4, 6:4 und schonte dabei auch seine Kräfte. Nach 2:09 Stunden und dem ersten Matchball ging er als Sieger vom Platz. Nächster Gegner ist Daniel Altmaier aus Kempen oder der Franzose Constant Lestienne.

Hier geht's zum ausführlichen Bericht.

US Open, Tag 2: Die Top-Matches des Tages

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Uhrzeit/Liveticker/Ergebnis Ekaterina Alexandrova (RUS/22) Leylah Annie Fernandez (CAN) 17:00 Uhr Ons Jabeur (TUN/5) Camila Osorio (COL) 7:5, 7:6 Irina-Camelia Begu (ROU) Tamara Korpatsch 3:6, 2:6 Han Na-lae (KOR) Markéta Vondroušová (CZE/9) 19:00 Uhr Caroline Garcia (FRA/7) Wang Yafan (CHN) 19:00 Uhr Tatjana Maria (GER/47) Petra Martić (CRO) 19:00 Uhr im LIVETICKER Camila Giorgi (ITA) Jessica Pegula (USA/3) 20:00 Uhr

Männer