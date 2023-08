Alexander Zverev trifft heute zum Auftakt der US Open auf den Australier Aleksandar Vukic. SPOX tickert das Match live mit.

Alexander Zverev beginnt heute seine Reise bei den US Open mit einem Erstrundenmatch gegen Aleksandar Vukic. Hier bei SPOX könnt Ihr mitverfolgen, ob der gebürtige Hamburger eine Runde weiterziehen kann.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Alexander Zverev vs. Aleksandar Vukic: US Open heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Gestern wurde das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Kalenderjahres 2023 in New York eröffnet, heute steigt nun auch Alexander Zverev ins Geschehen ein. Sein Erstrundengegner ist der Australier Aleksandar Vukic, auf den er zum ersten Mal in seiner Karriere trifft.

vor Beginn Um 17 Uhr deutscher Zeit geht es auf Court 17 in Queens, New York, los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Erstrundenmatch bei den US Open zwischen Alexander Zverev und Aleksandar Vukic.

© getty Alexander Zverev trifft zum Auftakt auf den Australier Aleksandar Vukic.

Alexander Zverev vs. Aleksandar Vukic: US Open heute im TV und Livestream

Das Match ist bei Sportdeutschland.tv zu sehen. Der Online-Sportsender ist zum ersten Mal für die Übertragung der US Open verantwortlich und bietet das gesamte Turnier gegen ein Turnierticket in Höhe von 25 Euro an. Tagestickets kosten 10 Euro.

US Open 2023: Die Einzelwettbewerbe