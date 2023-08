Aktuell finden die US Open, einer der vier großen Grand-Slam-Turniere, statt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Deutschen dabei sind, wer ihre Gegner sind und wie ihre Chancen aufs Weiterkommen stehen.

Die US Open sind einer der vier großen Grand-Slam-Turniere im Tennis und bilden den diesjährigen Abschluss dieser Reihe. Zuvor standen schon im Januar die Australian Open (Sieger der Männer: Novak Djokovic, Gewinnerin der Frauen: Aryna Sabalenka), ab Mai die French Open (Sieger der Männer: Novak Djokovic, Gewinnerin der Frauen: Iga Swiatek) und im Juli Wimbledon (Sieger der Männer: Carlos Alcaraz, Gewinnerin der Frauen: Markéta Vondroušová) statt.

Djokovic und Alcaraz dominieren den Sport momentan und lieferten auch im Endspiel von Cincinnati einen echten Thriller. Sie gehören in diesem Jahr zum engen Favoritenkreis der Männer. Bei den Frauen kristalisiert sich dieser momentan nicht ganz so klar heraus. Allerdings: Mit Iga Swiatek, Elena Rybakina und Aryna Sabaleka sind schon drei heiße Anwärterinnen auf den Titel auszumachen.

Und wie sieht es aus deutscher Sicht aus? Kann Alexander Zverev überzeugen? Vor den US Open kratzt der gebürtige Hamburger immerhin knapp an der Top Ten in der Weltrangliste.

US Open 2023, Teilnehmer: Welche Deutschen sind dabei?

Bei den Männern gehen vier Deutsche an den Start, für die Frauen sind es fünf:

Männer: Dominik Koepfer, Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann

© getty

US Open 2023, Teilnehmer: Die Gegner der Deutschen (Männer)

Hier sind die Begegnungen der Männer mit deutscher Beteiligung:

Deutscher Spieler: Gegner: Dominik Koepfer Carlos Alcaraz (Spanien) Alexander Zverev Aleksandar Vukic (Australien) Daniel Altmaier Constant Lestienne (Frankreich) Yannick Hanfmann Jannik Sinner (Italien)

US Open 2023, Teilnehmer: Die Gegner der Deutschen (Frauen)

Hier sind die Begegnungen der Frauen mit deutscher Beteiligung:

Deutsche Spielerin: Gegnerin: Tamara Korpatsch Irina-Camelia Begu (Rumänien) Anna-Lena Friedsam Elina Svitolina (Ukraine) Tatjana Maria Petra Martic (Kroatien) Laura Siegemund Cori Gauff (USA) Eva Lys Robin Montgomery (USA)

© getty

US Open 2023, Teilnehmer: Die Chancen der Deutschen

Bei den Männern sollte es für Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann schwer werden, eine Runde weiterzukommen. Koepfer spielt mit Carlos Alcaraz gegen den vielleicht besten Spieler der Welt und Sinner, der Gegner Hanfmanns, konnte kürzlich das ATP-Turnier in Toronto (Kanada) gewinnen.

Daniel Altmaier vs. Constant Lestienne könnte eine ausgeglichene Partie werden und Alexander Zverev geht gegen den Australier Aleksandar Vukic als Favorit in die erste Runde. Auch wenn Vukic als 51. Platz der Weltrangliste nicht zu unterschätzen ist und kein einfaches Erstrunden-Los darstellt.

Bei den Frauen sehen die Aussichten nochmals bisschen schlechter aus: Tatjana Maria ist momentan die deutsche Nummer eins, fühlt sich auf Hartplatz allerdings nicht so wohl wie auf Rasen. Den anderen vier deutschen Teilnehmerinnen spricht man ohnehin eher Außenseiterchancen zu.

US Open 2023, Teilnehmer: Deutsche Männer in der Rangliste

Name: Platzierung: Punkte: Alexander Zverev 12 2670 Daniel Altmaier 53 936 Yannick Hanfmann 54 929 Dominik Koepfer 75 777

US Open 2023, Teilnehmer: Deutsche Frauen in der Rangliste