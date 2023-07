Ob im Fernsehen oder via Social Media: Sophia Thomalla ist überall präsent. Doch was macht sie eigentlich beruflich? Und mit wem war sie vor Alexander Zverev zusammen? Alles, was Ihr über sie wissen müsst.

Was macht eigentlich Sophia Thomalla? Wirft man einen Blick auf ihre Instagram-Seite, findet man schnell einige von ihr selbst kuratierte Vorschläge: Moderatorin, Schauspielerin, Werbegesicht, Berliner Investorin.

Angesichts des laufenden Wimbledon-Turniers ist sie aber auch eines: die Freundin des Tennisspielers Alexander Zverev, die auch in Wimbledon in der Box von Deutschlands Nummer eins sitzen wird. Seit Oktober 2021 sind die beiden Prominenten offiziell ein Paar.

Doch wen hatte die sieben Jahre ältere Thomalla eigentlich vorher an ihrer Seite? Das und mehr erfahrt ihr hier.

© SPOX Schon lange ein Fan von Alexander Zverev: Moderatorin Sophia Thomalla.

Wimbledon: Was macht Sophia Thomalla beruflich?

Wie schon Thomallas Instagram-Profil zu entnehmen war, sind die Interessen der 33-Jährigen durchaus facettenreich. In Serien wie "Are You The One" oder "Date or Drop" übernimmt sie die Rolle der Moderatorin. Auf Social Media wird Thomalla zudem von vielen Firmen als Werbegesicht gebucht.

Im Jahr 2019 investierte sie außerdem in die Logistikplattform "Schüttflix". Damit sollen Abläufe der Baubranche digitalisiert werden können. Für das Unternehmen ist sie zugleich als Markenbotschafterin im Einsatz, posierte in dem Zusammenhang bereits mehrfach für einen Kalender in knapper Kleidung.

Wimbledon: Mit wem war Sophia Thomalla vor Alexander Zverev zusammen?

Vor ihrer Beziehung mit Tennisspieler Alexander Zverev hatte Thomalla bereits mehrere bekannte Gesichter an ihrer Seite. Fast fünf Jahre lang - von 2011 bis 2015 - war sie mit Rammstein-Frontsänger Till Lindemann zusammen. In diesem Zeitraum verlobte sich das Paar sogar, zur Hochzeit kam es jedoch nie.

Stattdessen sorgte Thomalla im Jahr darauf erneut für Aufsehen. Im Juni 2016 wurde bekannt, dass sie spontan den norwegischen Sänger der Future Pop-Band "Icon of Coil" geheiratet hatte. "Die Heirat ist aus einer Extremsituation heraus entstanden", erklärte Thomalla damals der Bild-Zeitung. Noch während der Ehe fand Thomalla jedoch einen neuen Freund: Den britischen Musiker Gavin Rossdale. Doch auch diese Beziehung war nicht von langer Dauer.

Ihre letzte Beziehung vor Zverev war Thomalla mit dem Fußballtorwart Loris Karius eingegangen. Die beiden waren etwa zweieinhalb Jahre ein Paar. Im März 2023 bestätigte Karius via Instagram, dass er zum ersten Mal Vater werde. Mutter des Kindes ist allerdings nicht Thomalla, sondern seine neue Frau, die italienische DAZN-Moderatorin Diletta Leotta.

Wimbledon 2023: Zeitplan, Turnierplan im Überblick

1. Runde: 3. und 4. Juli 2023

3. und 4. Juli 2023 2. Runde: 5. und 6. Juli 2023

5. und 6. Juli 2023 3. Runde: 7. und 8. Juli 2023

7. und 8. Juli 2023 4. Runde: 9. und 10. Juli 2023

9. und 10. Juli 2023 Viertelfinale: 11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer)

11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer) Halbfinale: 13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer)

13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer) Finale Einzel: 15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer)

15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer) Finale Doppel: 13. Juli (Mixed), 15. Juli (Männer) und 16. Juli (Frauen)

Wimbledon 2023: Die Sieger der vergangenen Jahre