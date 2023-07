Kein Grand Slam lebt derart von Traditionen wie Wimbledon. Eine davon hat nun der Weltranglistenachte Jannik Sinner gebrochen. SPOX verrät, was es mit seiner Gucci-Tasche auf sich hat.

Die 136. Ausgabe von Wimbledon ist seit dem 3. Juli mehr oder weniger im vollen Gange, wenn man den ständigen Regen mal außen vor lässt.

Das Finale der Männer soll planmäßig am 16. Juli stattfinden. Einer, der zumindest Chancen auf das Endspiel hat, sorgt derzeit für Aufsehen: Jannik Sinner.

Der Weltranglistenachte aus Italien hält sich nämlich nur bedingt an die Kleiderordnung, die auf dem heiligen Rasen in Wimbledon einen Weiß-Anteil von 90 Prozent vorsieht. Farbige Schuhsohlen, Schattierungen, Creme - das alles ist nicht erlaubt. Das musste Nick Kyrgios im vergangenen Jahr auch schon am eigenen Leib erfahren, als er nach dem verlorenen Finale den Pokal des Zweitplatzierten mit einer roten Kappe auf dem Kopf entgegennahm. Kostenpunkt der Strafe: 14.000 Euro.

Umso erstaunlicher war, dass Sinner bei seinem Auftaktmatch den Centre Court mit einer Sporttasche der Edelmarke Gucci betrat. Sie sticht durch das klassische GG-Monogramm (kariert) hervor und hat obendrein rot-grüne Tragegriffe. Wie kann das erlaubt sein?

Wimbledon 2023: Was hat es mit der Gucci Tasche von Jannik Sinner auf sich?

Gucci ist der Sponsor von Jannik Sinner, der sich durchaus bewusst darüber war, dass seine Tasche für Stirnrunzeln sorgen wird.

"Das wird mit Sicherheit für Gesprächsstoff sorgen. Sport und Luxusmode auf diese Weise zusammenzubringen, ist etwas, das es noch nie zuvor gegeben hat, und ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich hoffe, die Leute werden sie genauso lieben wie ich", erklärte der 21-Jährige. Schließlich sei der Hingucker ein "zeitloser Klassiker".

Wimbledon 2023: Warum darf Jannik Sinner mit einer Gucci Tasche auf den Platz?

Das erklärt aber noch lange nicht, warum Sinner entgegen der strengen Richtlinien von Wimbledon mit einer derart auffälligen Tasche über den Platz stolzieren darf.

Gucci hat im Vorfeld gleich mehrere Vorkehrungen getroffen, damit Sinner seinen Sponsor präsentieren darf. Der Hersteller holte sich eigens die Genehmigungen des Internationalen Tennisverbandes (ITF), der Association of Tennis Professionals (ATP) und der Wimbledon-Organisatoren ein.

Die luxuriöse Sporttasche erfüllt demnach alle notwendigen Anforderungen. Die Farbkombination scheint keine größere Rolle zu spielen.

Somit muss Sinner auch keine Strafe befürchten.

Wimbledon 2023: Zeitplan, Turnierplan im Überblick

1. Runde: 3. und 4. Juli 2023

3. und 4. Juli 2023 2. Runde: 5. und 6. Juli 2023

5. und 6. Juli 2023 3. Runde: 7. und 8. Juli 2023

7. und 8. Juli 2023 4. Runde: 9. und 10. Juli 2023

9. und 10. Juli 2023 Viertelfinale: 11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer)

11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer) Halbfinale: 13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer)

13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer) Finale Einzel: 15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer)

15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer) Finale Doppel: 13. Juli (Mixed), 15. Juli (Männer) und 16. Juli (Frauen)

