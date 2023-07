Nach dem Wimbledon-Turnier steht bald schon der nächste Tennis-Grand Slam ins Haus. Die US Open 2023 werden allerdings nicht wie gewohnt von Eurosport übertragen. SPOX nennt die Gründe sowie den neuen Anbieter für die Übertragung im TV und Livestream.

Die US Open und Eurosport gehören zusammen wie die Ananas und der Wimbledon-Pokal. Jeder Tennisfan, der das Turnier in den vergangenen Jahren verfolgt hat, kann das bestätigen. Schließlich war der Grand Slam der Vereinigten Staaten hierzulande stolze 25 Jahre infolge nur auf dem Sender zu sehen - bis jetzt.

US Open 2023, Übertragung: Warum zeigt Eurosport den Grand Slam nicht?

Erst im Februar gab die Warner Bros. Discovery/Eurosport-Gruppe bekannt, dass man eine neue "langfristige Partnerschaft" mit den US Open abgeschlossen habe. Lediglich aus den Fußnoten ließ sich damals aber entnehmen, dass mehrere große europäische Märkte davon jedoch ausgenommen sind, zu denen auch Deutschland gehört.

Später gestand der Sender ein, dass das Ausschreibungsverfahren für die verbliebenen Märkte noch nicht abgeschlossen sei. Das ließ vermuten, dass Eurosport nach wie vor ein Interesse habe, die Rechte zu erwerben. Wie wir nun allerdings wissen, hat ein anderer Anbieter den Zuschlag bekommen.

Nach 25 Jahren, in denen kein Weg an Eurosport vorbeiführte, wird nun der Streamingdienst Sportdeutschland.tv die Übertragung der US Open in die Hand nehmen. Wie der Mutterkonzern DOSB New Media GmbH vermeldete, habe man sich die Ausstrahlungsrechte bis einschließlich 2027 gesichert. Eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen wird es demnach zunächst nicht mehr geben. Alle Infos zur Übertragung der US Open 2023 findet Ihr hier.

© getty Titelverteidigerin: Iga Świątek gewann im vergangenen Jahr die US Open.

US Open 2023: Die wichtigsten Infos im Überblick

Turnier: US Open 2023

US Open 2023 Daten: 28. August bis 10. September (Hauptfeld)

28. August bis 10. September (Hauptfeld) Ort: Flushing Meadows, New York

Flushing Meadows, New York Titelverteidiger: Carlos Alcaraz (Spanien)

Carlos Alcaraz (Spanien) Titelverteidigerin: Iga Świątek (Polen)

Iga Świątek (Polen) Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

US Open 2023: Die letzten Sieger des Turniers

Jahr Sieger (Männer) Siegerin (Frauen) 2022 Carlos Alcaraz (ESP) Iga Swiatek (POL) 2021 Daniil Medvedev (RUS) Emma Raducanu (GBR) 2020 Dominic Thiem (AUT) Naomi Osaka (JPN) 2019 Rafael Nadal (ESP) Bianca Andreescu (CAN) 2018 Novak Djokovic (SRB) Naomi Osaka (JPN)

