ATP Hamburg European Open heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Es ist so weit, das größte deutsche Sandplatzturnier des Jahres steht an: die ATP Hamburg European Open 2023. Ihr habt Fragen zu Matches, Zeitplan oder Übertragung im TV und Livestream? Wir liefern Antworten!

Vom 22. bis 30. Juli geht es in Hamburg wieder bei Deutschlands wichtigsten Sandplatzturnier zur Sache. Rund 32 Athleten kämpfen nach den Qualifikationsrunden um den Titel im ATP-500er. Mit am Start sind unter anderem Alexander Zverev, Andrey Rublev oder Caspar Ruud. Parallel sind in der Hansestadt übrigens auch die Frauen im WTA-Turnier gefragt.

ATP Hamburg European Open heute live: Spiele, Matches, Ansetzungen am Montag

Am Montag, den 24. Juli, stehen insgesamt 14 Matches auf dem Plan. Aus deutscher Sicht am interessantesten dürften die Matches von Daniel Altmaier (Gegner: Richard Gasquet) und Noma Noha Akugue (Gegnerin: Laura Pigossi) sowie das rein deutsche Duell zwischen Ella Seidel und Jule Niemeier sein. Hier sind alle Matches im Überblick:

Männer:

Uhrzeit Name Name 11 Uhr Van Assche Müller 12.30 Uhr Etcheverry Djere 14 Uhr Monteiro Pella 15.30 Uhr Fils Galan 18 Uhr Altmaier Gasquet

Frauen:

Uhrzeit Name Name 11 Uhr Noha Akugue Pigossi 12 Uhr Putintseva Jacquemot 12.30 Uhr Bulgaru Grabher 12.30 Uhr Shnaider Kudermetova 13.30 Uhr Rakhimova Osorio 14 Uhr Juvan Kanepi 14.30 Uhr Seidel Niemeier 15 Uhr Tomova Podoroska 16 Uhr Pera Sonmez

Aber wann finden die einzelnen Runden statt? Und wer zeigt das Turnier im TV und Livestream? Dieser Artikel klärt auf!

© getty Eine Woche lang geht es bei den Hamburg European Open zur Sache.

ATP Hamburg European Open heute live: Zeitplan, Terminplan

Qualifikationsrunden: Samstag, 22. Juli, - Sonntag, 23. Juli

Samstag, 22. Juli, - Sonntag, 23. Juli Sechzehntelfinale: Montag, 24. Juli, - Dienstag, 25. Juli

Montag, 24. Juli, - Dienstag, 25. Juli Achtelfinale: Mittwoch, 26. Juli, - Donnerstag, 27. Juli

Mittwoch, 26. Juli, - Donnerstag, 27. Juli Viertelfinale: Freitag, 28. Juli

Freitag, 28. Juli Halbfinale: Samstag, 29. Juli

Samstag, 29. Juli Finale: Sonntag, 30. Juli

ATP Hamburg European Open heute live: Übertragung im TV und Livestream

Glück gehabt: die Hamburg European Open werden auch in diesem Jahr wieder vollkommen gratis im TV gezeigt, nämlich von ServusTV Deutschland. Am ersten Turniertag ist der Privatsender ab 11 Uhr mit den Vorberichten zur Stelle, bis um kurz nach 18 Uhr widmet er sich dann den gesamten Tag dem Sandplatzturnier.

Moderiert wird das Ganze von Birgit Nössing und der ehemaligen Weltranglisten-Siebten Barbara Schett. Für den Kommentar sind Philipp Eger und der frühere Doppel-Spezialist Christopher Kas zuständig.

Online gibt es den Spaß natürlich auch, und zwar bei ServusTV On - ebenfalls kostenlos.

© getty Auch Alexander Zverev geht in Hamburg an den Start.

ATP Hamburg European Open heute live: Wichtigste Infos

Turnier: Hamburg European Open

Hamburg European Open Kategorie: ATP 500

ATP 500 Datum: 22. Juli - 30. Juli 2023

22. Juli - 30. Juli 2023 Belag: Sand

Sand Preisgeld: 1.831.515 Euro

1.831.515 Euro Übertragung im TV : Servus TV Deutschland

: Übertragung im Livestream: Servus TV On

