Wimbledon: Marketa Vondrousova gelingt im Finale historischer Sieg gegen Ons Jabeur

Als erste Ungesetzte gewinnt Marketa Vondrousova das Finale von Wimbledon. Favoritin Ons Jabeur besiegt sich selbst.

Als sich Prinzessin Kate von der Royal Box hinab auf den Centre Court des All England Clubs begab, um der Siegerin die Venus Rosewater Dish zu überreichen, saß Publikumsfavoritin Ons Jabeur mit leerem Blick auf ihrem Stuhl. Wie im Vorjahr bekam eine andere die silberne Schale überreicht, diesmal die Tschechin Marketa Vondrousova, die als erste Ungesetzte seit 60 Jahren das Finale erreichte, es dann aber auch gewann. Jabeur weinte.

Vondrousova gewann das zerfahrene, von vielen Aufschlagverlusten und Fehlern gekennzeichnete Match nach nur 80 Minuten 6:4, 6:4. Unter dem Dach des Centre Courts, das vorsorglich wegen einer Unwetterwarnung geschlossen worden war, reihte sich die 24-Jährige als dritte Tschechin in die Siegerliste ein: 25 Jahre zuvor hatte nach Jana Novotna gewonnen, Petra Kvitova folgte 2011 und 2014.

"Das ist sehr hart", sagte Jabeur unter Tränen, "das ist die schmerzhafteste Niederlage meiner Karriere." Sie fand aber auch die Größe zu sagen, sie sei "glücklich" für Vondrousova, die sich lange mit Verletzungen herumgeplagt hatte. Der aufmunternde Applaus des Publikums konnte sie kaum trösten. "Ich weiß gar nicht, was gerade passiert", sagte die schier fassungslose Vondrousova, die ihre traurige Gegnerin wissen ließ: "Du bist so eine Inspiration für uns alle, und eines Tages wirst du hier gewinnen."

Letzte ungesetzte Siegerin war 1963 Billie Jean King gewesen, die das Match an der Seite von Prinzessin Kate verfolgte. Ons Jabeur wiederum muss nach einem Match, das sie mehr verlor, als dass es Vondrousova gewann, weiter auf den ersten Sieg einer arabischen und aus Afrika stammenden Frau warten. Die 28 Jahre alte Tunesierin hatte nach dem Finale in Wimbledon im vergangenen Jahr auch das Endspiel der US Open wenige Wochen später verloren.

Wimbledon: Ons Jabeur scheitert an den eigenen Nerven

Vondrousova war freilich keineswegs zu unterschätzen. Bereits 2019 hatte die Linkshänderin das Finale der French Open erreicht, danach aber folgten Probleme und Operationen am linken Handgelenk. Vor Wimbledon hatte sie sich immerhin schon zurückgearbeitet auf Rang 42 der Weltrangliste - ab Montag wird sie nun als Zehnte und damit so hoch wie nie geführt werden. Hinzu kommt ein Preisgeld von 2,75 Millionen Euro.

Jabeur hatte mehrfach betont, wie viel ihr der Sieg bedeuten würde. Sie hatte auch als Favoritin gegolten, ihre Stärke auf Rasen ist bekannt. "Wer seine Emotionen besser kontrollieren kann, wird es gewinnen", sagte sie vor dem Finale, das sie unter anderem mit einem Sieg im Viertelfinale gegen die Vorjahressiegerin Elena Rybakina aus Kasachstan erreicht hatte.

Jabeur hatte das Match zunächst im Griff, doch der Schein trog. Nach dem 4:2 im ersten Satz, der von zahlreichen Aufschlagverlusten gekennzeichnet war, verlor sie mit einem Mal den Faden. Vondrousova hatte nun ihre Nerven im Griff, Jabeurs Fehler und die zunehmende Entschlossenheit und Sicherheit ihrer Gegnerin bestimmten das Geschehen auf mäßigem Niveau.

Fünf Spiele verlor Jabeur nach ihrer Führung zum 4:2, dann endlich gelang ihr zum 1:1 im zweiten Satz wieder ein Break. Sie versuchte weiter, das Match zu bestimmen, doch zu 25 direkt erzielten Punkten, so genannten "Winnern", kamen eben auch 31 unerzwungene Fehler. Das Match bekam sie nicht mehr in den Griff. Nach einem erneuten Break von Vondrousova zum 5:4 nutze sie mit einem Rückhand-Volley schließlich ihren zweiten Matchball.

Marketa Vondrousova vs. Ons Jabeur: Wimbledon Finale der Frauen im Liveticker zum Nachlesen

Ausblick

Während Ons Jabeur ihr drittes Grand-Slam-Endspiel verliert und bittere Tränen vergießt, gestaltet Markéta Vondrousova ihr zweites Major-Finale nach Roland Garros 2019 siegreich. Mit dem erst zweiten Turniersieg ihre Karriere wird die Tschechin in der neuen Ausgabe der Weltrangliste erstmals in die Top 10 aufsteigen. Für heute soll es das aus Wimbledon gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse! Morgen steigt das große Männer-Finale. Dann sind wir wieder live am Ball. Bis dahin!

Spiel, Satz und Sieg Vondrousova!

Markéta Vondrousova ist Wimbledonsiegerin 2023! Nach 80 Minuten gewinnt die Tschechin gegen Ons Jabeur mit zweimal 6:4. Erstmals in der Open Era gewinnt eine ungesetzte Spielerin den Rasen-Klassiker an der Church Road. Und die Tunesierin muss wie im Vorjahr der Siegerin beim Jubeln zuschauen. Insgesamt erwies sich Vondrousova als die konstantere Spielerin. Die 24-Jährige versuchte nichts Besonderes, spielte sicherlich auch nicht an ihrem Limit. Doch mitunter reicht es häufig, den Ball im Spiel zu halten und auf die Fehler der Gegnerin zu warten. Jabeur deutete ihr Potenzial durchaus an, vermochte es aber nicht, Stabilität in ihr Spiel zu bekommen. Durch ihre sage und schreibe 31 unerzwungenen Fehler wurden ihre 25 Winner quasi obsolet. Die an 6 gesetzte Nordafrikanerin servierte extrem schwach. Es fehlte an Ideen, wie dieser Kontrahentin beizukommen ist.

Marketa Vondrousova vs. Ons Jabeur: Wimbledon Finale der Frauen im Liveticker - 2. Satz

Vondrousova - Jabeur 6:4, 6:4

Danach schlägt Vondrousova zu. Der erste Aufschlag kommt, marschiert nach vorn, bekommt die Filzkugel auf den Schläger gespielt und drückt den Rückhandvolley rein.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 5:4

Mit ihrem insgesamt vierten Doppelfehler schenkt Vondrousova einen Matchball her.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 5:4

Dann ergreift Vondrousova selbst die Initiative, sucht den Weg nach vorn und provoziert den Fehler. Und Jabeur hat längst keinen Plan mehr, versemmelt eine Vorhand. Drei Matchbälle für die Tschechin!

Vondrousova - Jabeur 6:4, 5:4

Wie im ersten Durchgang darf Vondrousova die Sache jetzt ausservieren. Den ersten Punkt bekommt die Tschechin gleich wieder geschenkt.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 5:4

In der Form wiederholt sich das. Nach einem gelungenen Vorhandflugball liefert Jabeur dann wieder Fehler. Die Vorhand versagt zweimal vollkommen unbedrängt. Als der Ball eben im Spielhindernis zappelt, hat Vondrousova das Break zum 5:4.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 4:4

Sicherlich sprechen auch 24:9 Winner für Jabeur. Das allein aber wird nicht reichen, hat bislang ja auch nicht gereicht. Dieser Schmetterball erfreut das Publikum. Doch der nächste leichte Fehler folgt auf dem Fuß.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 4:4

Dieser bringt die 24-Jährige nicht aus dem Konzept. Mit der Rückhand punktet Vondrousova und holt sich zwei Spielbälle. Danach hilft mal wieder ein leichter Patzer der Konkurrentin. 4:4!

Vondrousova - Jabeur 6:4, 3:4

Vondrousova serviert übers gesamte Match nicht gut, aber immerhin besser als ihre Gegnerin. Für beide Aussagen liefert die Tschechin gerade Belege, stellt souverän auf 30:0, um danach den Doppelfehler hinterherzuschicken.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 3:4

Dann trotz Jabeur ihren schwachen Aufschlagwerten, setzt einen Service-Winner. Den damit errungenen Spielball nutzt die Nordafrikanerin, vollstreckt mit der Vorhand und geht 4:3 in Führung.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 3:3

Vondrousova spielt ganz sicher nicht an ihrem Leistungslimit, wirkt aber insgesamt konstanter. Bei Jabeur dagegen, gibt es gehöriges Auf und Ab. Jetzt glänzt die Vorjahresfinalistin mit einem Rückhandvolley.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 3:3

Mit einem leichten Rückhandfehler schenkt Jabeur einen Punkt weg. Danach übernimmt Vondrousova die Initiative, sucht den Weg nach vorn und gleicht zum 3:3 aus.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 2:3

Im Anschluss spielt die Netzkante bei einer Vorhand von Vondrousova mit. Diesen Ball erläuft Jabeur noch und setzt kurz darauf den Vorhandvolley.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 2:3

Allmählich scheint es sich aus auszuzahlen, dass Vondrousova weniger Fehler unterlaufen. Gerade in dem Moment produziert sie ihren zweiten Doppelfehler. Das ist allerdings erst der zehnte Patzer ohne Not. Jabeur steht bei 23.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 2:3

Vondrousova beweist, dass sie Ballwechsel sehr wohl aktiv bestreiten kann, nicht nur auf gegnerische Fehler warten muss. Die Vorhand longline kommt jetzt gut. Unter Druck verzieht Jabeur ihre Vorhand und kann des umgehende Re-Break nicht verhindern.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:3

Danach trifft Jabeur eine Rückhand longline perfekt. Wenig später spielt Vondrousova eine cross gespielte Rückhand mit sehr guter Länge, erzwingt sich so den Breakball.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:3

Vollends über den Berg ist Jabeur noch lange nicht. Da ist offenbar noch immer viel Nervosität im Spiel, was zu leichten Fehlern führt. 0:30!

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:3

Dennoch gibt es kurz darauf den Breakball für die Tunesierin. Und als Vondrousova im Anschluss eine Vorhand longline versemmelt, geht Jabeur 3:1 in Führung.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:2

Ähnlich ergeht es kurz darauf Jabeur, obwohl sie nicht ganz so passiv wartet, allerdings halb im Feld zwischen Baum und Borke steht und nichts mehr ausrichten kann. 30 beide!

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:2

Vondrousova spielt einen guten Stopp, bleibt dann aber abwartend stehen. Und als die Rückhand von Jabeur zurückkommt, kann die Tschechin nichts mehr machen.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:2

Nachdem die Tunesierin lange Zeit ganz weit unter ihren Möglichkeiten unterwegs war, hat sie sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Jabeur wirkt wie ausgewechselt. Mit einem Vorhand-Winner macht sie das Zu-Null-Spiel zum 2:1 rund.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:1

Plötzlich bleiben die Geschenke aus. Folglich reicht die Spielweise von Vondrousova derzeit nicht. Jabeur hat die Kurve bekommen und dominiert.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:1

Jabeur geht weiter couragiert zu Werke, ergreift stets die Initiative und nutzt so den zweiten Breakball, um zum 1:1 auszugleichen.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:0

Zwar kann Jabeur die Gelegenheit nicht nutzen, bleibt aber dran und zieht den nächsten Ballwechsel gut auf, rückt vor und vollstreckt entschlossen mit der Vorhand.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:0

Plötzlich dreht Jabeur auf. Zwei Gewinnschläge in Folge haben wir von ihr lange nicht gesehen - erst mit der Vorhand dann mit der Rückhand. Und das beeindruckt die Kontrahentin. Vondrousova unterläuft der allererste Doppelfehler des Matches, der den Breakball zur Folge hat.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:0

Vondrousova nimmt die ganzen Fehler der Gegnerin gern mit, streut hin und wieder einen Winner ein und gelangt so zu drei Spielbällen.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 1:0

Jabeur ist völlig von der Rolle, die Vorhand geht weg. Das ist das nächste Break und der fünfte Spielgewinn in Folge für Vondrousova.

Vondrousova - Jabeur 6:4, 0:0

Dann trifft Jabeur mal wieder einen Ball mit der Rückhand, vermag es aber nicht zu verhindern, dass es wieder einen Breakball gibt.

2. Satz

Nach einer Toilettenpause kehrt Jabeur zurück, um den zweiten Durchgang servierenderweise zu eröffnen - und mit den leichten Fehlern weiterzumachen. 0:30!

Marketa Vondrousova vs. Ons Jabeur: Wimbledon Finale der Frauen im Liveticker - 1. Satz

Zwischenfazit

Ons Jabeur hatte besser in die Partie gefunden, lag zweimal Break vor und führte 4:2. Danach gewann die an 6 gesetzte Tunesierin kein Spiel mehr. Vier an der Zahl gingen an Markéta Vondrousova, die drei von vier Breakchancen nutzte. Bei Jabeur waren es zwei von sieben. Bei ihren Aufschlagwerten liegt die Nordafrikanerin inzwischen komplett deutlich unter 50 Prozent und kommt auf 15 unerzwungene Fehler (Vondrousova sechs). Generell lässt das Niveau dieses Finales gehörig zu wünschen übrig.

Vondrousova - Jabeur 6:4

Der nächste Rückhandreturn von Jabeur zappelt im Netz. So hat Vondrousova den Satz im Sack.

Vondrousova - Jabeur 5:4

Vondrousova braucht gerade nur auf die Patzer der Widersacherin warten. Und als Jabeur ohne Not einen Rückhandreturn verzieht, liegen drei Satzbälle bereit.

Vondrousova - Jabeur 5:4

Somit darf Vondrousova den Satz jetzt ausservieren - wenn das so einfach wäre. Und Jabeur steckt jetzt wieder in solch einer Phase von leichten Fehlern in Serie.

Vondrousova - Jabeur 5:4

Das geht ruckzuck! Ohne Not versemmelt Jabeur eine Rückhand und schenkt zum dritten Mal ihren Aufschlag her. Damit geht Vondrousova erstmals in Führung - 5:4!

Vondrousova - Jabeur 4:4

Dieses gehaltene Service könnte ein Pfund werden für Vondrousova. Jabeur patzt ohne Not mit der Rückhand. Und wenig später passt auch ein Vorhandflugball nicht. Schon wieder gibt es zwei Breakbälle.

Vondrousova - Jabeur 4:4

Umso erstaunlicher ist es, dass die Tschechin jetzt recht unproblematisch durchmarschiert, lediglich einen Zähler abgibt und zum 4:4 ausgleicht. Über den Zweiten punktet die n4-Jährige jetzt ganz ordentlich.

Vondrousova - Jabeur 3:4

Angesichts der Aufschlagwerte verwundern die zahlreichen Breaks nicht. Vondrousova bringt zwar in etwa 75 Prozent der Fälle den Ersten, was sie jedoch daraus macht, ist verheerend. Jabeur liegt bei all ihren Aufschlagzahlen um die 50 Prozent. Das ist gleichermaßen schwach.

Vondrousova - Jabeur 3:4

Prompt gerät Jabeur gleich wieder in die Bredouille. Mit einem Rückhand-Winner verschafft sich Vondrousova drei Chancen aufs sofortige Re-Break. Und die Tschechin zielt gleich noch einmal mit der Vorhand hervorragend. Das ist das zweite Zu-Null-Break in Folge - alles wieder in der Reihe.

Vondrousova - Jabeur 2:4

Danach versemmelt Vondrousova noch eine Vorhand und gibt ihr Aufschlagspiel sang- und klanglos zu Null ab.

Vondrousova - Jabeur 2:3

Plötzlich fängt Vondrousova wieder an, leichtfertig zu patzen, verlegt einen Vorhandvolley und verzieht dann noch eine Rückhand. So schenkt die 24-Jährige drei Breakbälle her.

Vondrousova - Jabeur 2:3

Ihren zweiten Spielball nutzt Jabeur mit überlegtem Spiel, nutzt die ganze Breite des Platzes und platziert die Vorhand zum Abschluss longline und sehr präzise. Da bemüht sich die Tschechin erst gar nicht.

Vondrousova - Jabeur 2:2

Jetzt gelingt Jabeur das erste Match in diesem Finale. Das beschert ihr drei Spielbälle und die Aussicht auf einen ganz entspannten Spielgewinn. Doch Vondrousova hat zunächst Einwände, erläuft einen Stopp und setzt ihre Vorhand unerreichbar.

Vondrousova - Jabeur 2:2

Das längste Spiel des Matches dauert inzwischen etwa zehn Minuten. Vier Breakchancen vermochte Jabeur nicht zu nutzen. Dann organisiert sich Vondrousova ihren ersten Spielball - und nutzt den sofort zum 2:2.

Vondrousova - Jabeur 1:2

Dann erkennt die Tschechin, dass sie mehr tun muss, sucht den Weg ans Netz. Und schon der Slice-Angriffsball reicht, damit weiß die Gegnerin nichts anzufangen.

Vondrousova - Jabeur 1:2

Dennoch bleibt Jabeur dran, gibt jetzt wieder verstärkt den Ton an. Vondrousova reagiert nur, was irgendwann in den Fehler mündet. Breakball!

Vondrousova - Jabeur 1:2

Abermals spielen beide einen langen Ballwechsel. Dann ergreift Vondrousova mal die Initiative. Ihren Stopp erläuft die Widersacherin, bleibt ihrerseits aber an der Netzkante hängen.

Vondrousova - Jabeur 1:2

Jabeur entkommt der Negativspirale. Plötzlich eröffnet sich der an 6 gesetzten Tunesierin eine Breakmöglichkeit.

Vondrousova - Jabeur 1:2

In Serie schenkt Jabeur die Punkte weg. Vondrousova muss gar nicht so viel tun, die Filzkugel einfach nur im Spiel halten. 30:15! Doch im Anschluss reicht das der Tschechin allerdings nicht. Es entwickelt sich der längste Ballwechsel, den Jabeur mit einer starken Rückhand longline beendet.

Vondrousova - Jabeur 1:2

Allein in diesem Aufschlagspiel unterliefen Jabeur drei unerzwungene Fehler. Zuvor war es im gesamten Match einer. Und die Rechtshänderin knüpft daran an. Was ist los?

Vondrousova - Jabeur 1:2

Mit diesen Fehlern ohne Not bietet Jabeur noch einen Breakball an- und erledigt das in der Folge selbst. Mit einem weiteren unforced Error mit der Vorhand, schenkt die Nordafrikanerin das Break wieder her.

Vondrousova - Jabeur 0:2

Jabeur wirkt bislang aktiver, sucht mehr die Initiative und produziert so auch deutlich mehr Winner (5:1). Derzeit jedoch mischen sich immer wieder leichte Fehler dazwischen.

Vondrousova - Jabeur 0:2

Wenig später eröffnet sich der Tschechin die Chance zum sofortigen Re-Break. Doch Jabeur macht diese Gelegenheit eindrucksvoll zunichte, setzt den Vorhandvolley sicher. Danach punktet sie nochmals gut mit der Vorhand.

Vondrousova - Jabeur 0:2

Alsbald liegen zwei Spielbälle bereit für Jabeur. Doch die Tunesierin weiß diese nicht zu nutzen. Jetzt gerade erwischt Vondrousova den Return richtig gut, bringt eine perfekte Länge rein und erzwingt den Punkt. Einstand!

Vondrousova - Jabeur 0:2

Während Vondrousova 100 Prozent erster Aufschläge nicht geholfen haben, kommt Jabeur nur auf 40 Prozent. Dann aber macht die Vorjahresfinalistin in dreiviertel der Fälle den Punkt.

Vondrousova - Jabeur 0:2

Kurz darauf liegen zwei Breakbälle für Jabeur bereit. Vondrousova setzt sich einmal zur Wehr. Ihre zweite Chance aber nutzt die Tunesierin, bleibt routiniert stehen und erzwingt mit ihrer Rückhand den Fehler. das ist das erste Break.

Vondrousova - Jabeur 0:1

Nun gelangt Jabeur über gute Returns in die Ballwechsel und bestimmt diese mit druckvollem Spiel. Übersicht und Cleverness beweist die Nordafrikanerin ebenfalls, spielt den Smash nicht mit voller Kraft, dafür umso platzierter.

Vondrousova - Jabeur 0:1

Dennoch kommt Jabeur jetzt etwas in Fahrt, profitiert letztlich von Rückhand-Patzern ihrer Widersacherin und holt sich so das erste Spiel.

Vondrousova - Jabeur 0:0

Danach bestimmen Fehler das Geschehen. Vor allem Jabeur findet noch keinen Rhythmus, verzieht die Rückhand deutlich. 15:30!

1. Satz

Jetzt eröffnet Jabeur dieses Endspiel, tut das mit einem ersten Aufschlag. Es entwickelt sich sogleich ein Ballwechsel, den Vondrousova mit einem perfekten Rückhand-Lob beschließt.

Marketa Vondrousova vs. Ons Jabeur: Wimbledon Finale der Frauen im Liveticker - Vor Beginn

Liveranking

Mit einem Sieg heute könnte Jabeur auf Platz 3 der Weltrangliste klettern. Vondrousova hat im Liveranking jetzt schon 26 Positionen gutgemacht. Sollte der 24-Jährigen tatsächlich der große Wurf gelingen, würde sie bisher unerreichte Höhen erklimmen und in die Top 10 einziehen.

Head 2 Head

Zum siebten Mal stehen sich diese beiden Spielerinnen in einem offiziellen Match gegenüber. Die bisherige Bilanz gestaltet sich ausgeglichen (3:3). Begonnen hatte es 2015 in Prag mit einem Aufgabesieg für Vondrousova. Danach war Jabeur am Zug, siegte in Sunrise 2016 und 2016 auf dem Rasen von Eastbourne. Im vergangenen Jahr ging es in Stuttgart über drei Sätze - ebenfalls mit dem besseren Ausgang für die Tunesierin. Die beiden Duelle im Jahr 2023 gewann die Tschechin - bei den Australian Open in drei und in Indian Wells in zwei Sätzen.

Vor Beginn: Dennoch kommt Vondrousova keinesfalls aus dem Nichts. Die Linkshänderin stand 2019 im French-Open-Finale, kletterte damals mal auf Platz 14 der Weltrangliste, hat im Jahr darauf in Rom ein 1.000er-Halbfinale erreicht und 2021 olympische Silber gewonnen. Allerdings ist auf WTA-Ebene bisher lediglich ein Turniersieg herausgesprungen, der gelang 2017 bei den Ladies Open Biel Bienne. Als bestes Ergebnis der laufenden Saison steht das Halbfinale von Linz zu Buche.

Vor Beginn: Überraschende Gegnerin von Jabeur ist die 42. der Weltrangliste. Vondrousova ist als ungesetzte Spielerin in dieses Endspiel eingezogen, hat auf ihrem Weg Peyton Stearns und in der Folge reihenweise gesetzte bzw. namhafte Konkurrentinnen ausgeschaltet. So mussten Veronika Kudermetova (an 12 gesetzt) und Donna Vekic (20) die Segel streichen. Gegen Landsfrau Marie Bouzkova (32) und Jessica Pegula (4) waren jeweils drei Sätze nötig. Zuletzt zog die ungesetzte Ukrainerin Elina Svitolina recht klar den Kürzeren. Bei ihre fünften Wimbledon-Teilnahme dreht die Tschechin also richtig auf. Dabei war sie bisher dreimal an der Auftakthürde und 2021 in der zweiten Runde gescheitert.

Vor Beginn: Jabeur versucht nun bereits zum dritten Mal, die erste afrikanische Siegerin eines Grand-Slam-Turniers zu werden. Nach Wimbledon 2022 war sie im vergangenen Jahr auch bei den US Open gescheitert, hatte dort gegen Iga Swiatek in zwei Sätzen das Nachsehen und war danach auf Platz zwei der Weltrangliste geklettert. Von ihren elf Endspielen auf der WTA-Tour konnte die Rechtshänderin lediglich vier für sich entscheiden. Der wertvollste Titel stammt vom 1.000er in Madrid 2022. Jabeur gewann 2021 in Birmingham auch schon ein Rasenturnier und holte ihren letzten Turniersieg im April beim 500er von Charleston. Aktuell ist sie die Nummer 6 der Welt

Vor Beginn: Zum zweiten Mal nimmt Jabeur Anlauf, das wichtigste Tennisturnier zu gewinnen. Vor zwölf Monaten war die Tunesierin an Elena Rybakina nach gewonnenem ersten Satz gescheitert. Nun steht die an 6 gesetzte 28-Jährige auf dem heiligen Rasen zum sechsten Mal seit 2017 im Hauptfeld und hat sich die erneute Titelchance wahrlich schwer verdient. Waren Magdalena Fr?ch und Zhuoxuan Bai noch recht leichte Auftakthürden, geriet sie gegen Bianca Andreescu in Satzrückstand und bog das Match noch um. Danach warteten ausnahmslos hochgesetzte Spielerinnen. Gegen die zweimalige Championesse Petra Kvitova siegte Nordafrikanerin überraschend klar und machte anschließend gegen Vorjahressiegerin Rybakina und die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka ebenfalls Satzrückstände wett.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Wimbledon-Finale der Frauen! Ab 15:00 Uhr MESZ ringen auf dem Centre Court im All England Lawn Tennis and Croquet Club Markéta Vondrousova und Ons Jabeur um den begehrten Grand-Slam-Titel.

© getty Ons Jabeur steht in ihrem dritten Grand-Slam-Finale.

Marketa Vondrousova vs. Ons Jabeur: Wimbledon Finale der Frauen heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Finale im Pay-TV und Livestream. Gezeigt wird das Duell auf dem Sender Sky Sport Tennis, wo um 14.45 Uhr die Übertragung losgeht. Auf den Livestream von Sky könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW zugreifen.

