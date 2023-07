Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki, Übertragung heute live: Wimbledon im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei Regentagen hat sich Alexander Zverev in der ersten Runde des Tennis-Turniers im Wimbledon souverän durchgesetzt. Jetzt wartet in Runde Zwei der Japaner Yōsuke Watanuki. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Spiels im TV, Livestream und Liveticker.

Einfach war der Start für Alexander Zverev beim diesjährigen Tennis Grand Slam Wimbledon wahrlich nicht. Am Gegner lag das nur bedingt: Zwar verlangte der Niederländer Gijl Brouwer dem Hamburger in der ersten Runde in London alles ab. Dennoch konnte sich Zverev letztlich recht souverän mit 6:4, 7:6, 7:6 durchsetzen.

Mehr zu schaffen machte dem Deutschen mit Sicherheit die doppelte Absage der Erstrundenpartie, sodass er erst am Donnerstagnachmittag ins Turnier einsteigen konnte. Das hat direkte Folgen für seine Begegnung in der zweiten Runde. Schon am heutigen Freitag muss Zverev erneut ran. Gegner ist der Japaner Yōsuke Watanuki.

Er musste in seinem Match in der ersten Runde bereits über die volle Distanz gehen. Gegen den Schweizer Marc-Andrea Huesler gewann Watanuki mit 6:7, 5:7, 7:6, 7:6, 6:3.

Kann Alexander Zverev die nächste Hürde überwinden und Watanuki schlagen? Wie Ihr bei der Partie live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

© getty Gute Frühform: Gegen den Niederländer Gijl Brouwer zeigte Alexander Zverev in der 1. Runde eine souveräne Leistung.

Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki, Übertragung heute live: Wimbledon im TV und Livestream

Eine Übertragung des Matches zwischen dem Zverev und Watanuki im Free-TV gibt es nicht. Es bleibt Euch also nur die Möglichkeit, im Pay-TV oder kostenpflichtigen Livestream einzuschalten.

Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki, Übertragung heute live: Wimbledon im TV

Einzig Sky überträgt das Wimbledon-Turnier live. Somit ist der Sender auch für das Match zwischen Alexander Zverev und Yōsuke Watanuki in der 2. Runde verantwortlich. Das Match startet um circa 14.00 Uhr auf Court 2.

Sky bietet neben Einzelübertragungen zudem die Option, die Wimbledon-Matches in der Konferenz zu sehen. Die Sky-Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Tennis und auf Sky Sport 1 (HD).

Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki, Übertragung heute live: Wimbledon im Livestream

Im Livestream von Sky könnt Ihr das Turnier ebenfalls live verfolgen. Den kostenpflichtigen Optionen findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki, Übertragung heute live: Wimbledon im Liveticker

Wer weder im TV noch im Livestream dabei sein kann, sollte auf den SPOX-Liveticker zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keinen entscheidenden Punkt im Match.

Hier geht es direkt zum Liveticker der Partie zwischen Alexander Zverev und Yōsuke Watanuki.

Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki, Übertragung heute live: Wimbledon im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Wimbledon, 2. Runde

Wimbledon, 2. Runde Match: Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki

Alexander Zverev vs. Yōsuke Watanuki Datum: Freitag, 07.07.2023

Freitag, 07.07.2023 Start: circa 14.00 Uhr

circa 14.00 Uhr Ort: Court 2

Court 2 Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

Wimbledon, Männer: Die Sieger der vergangenen Jahre