Wimbledon: Alexander Zverev chancenlos gegen Urgewalt Matteo Berrettini

Alexander Zverev versuchte alles. Er schlug stark auf, er führte mit Matteo Berrettini ein Duell auf Augenhöhe - doch am Ende war er chancenlos und das Ergebnis eindeutig. 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7) verlor der Olympiasieger bei den 136. All England Championships sein Drittrundenmatch gegen den 27 Jahre alten Italiener und dessen Urgewalt.

Zverev konnte sich nichts vorwerfen, doch er schien sich in dem 2:27 dauernden Match vor allem bei Aufschlag Berrettini ständig in der Defensive zu befinden.

"Es war abgesehen vom Break im ersten Satz ein großartiges Match. Ich kann mir heute nicht viel vorwerfen", sagte Zverev. In der Tat: 2:27 Stunden lang schien sich Zverev vor allem bei Aufschlag Berrettini ständig in der Defensive zu befinden. Schlug der Finalist von 2021 kein Ass, hatte Zverev Mühe, den Ball gut zu retournieren. Auch der Hamburger servierte sehr stark - doch Berrettini, Nummer 38 der Weltrangliste, nutzte dessen wenige Wackler eben brutal aus.

Nach dem Match nannte Berrettini seinen Sieg "etwas, was ich nicht geglaubt habe, dass es passieren würde." Der Erfolg fühle sich unglaublich an: "Es ist so speziell, hier zu sein. Dieses Turnier hat meine Karriere, mein Leben verändert. Ich bin wirklich glücklich."

Dass es für den an Nummer 19 gesetzten Zverev schwierig werden würde, das war ihm bewusst. Obwohl sein Gegner eine schlechte Phase hinter sich hat, gab er nach einem gemeinsamen Training vor dem Beginn des Turniers zu verstehen: "Er ist schon wieder richtig gut." Und: "Er ist einer der besten Rasenspieler."

Eine sehr realistische Einschätzung. Berrettini hatte 2021 nicht aus Zufall im Finale von Wimbledon gestanden, sein Spiel mit starkem Service und krachender Vorhand ist wie geschaffen für Rasen. Bis zum Match gegen Zverev hatte er nur fünf Breakbälle zugelassen - und alle abgewehrt.

Den sechsten Breakball ließ Berrettini gleich im ersten Spiel zu, Zverev aber konnte die Chance nicht nutzen - und er bekam danach auch keine weitere. Ein Umstand, der ihn bereits nach dem fünften und dem siebten Spiel frustriert und ratlos in seine Box blicken ließ.

Aus der Box aber kam keine Hilfe. Sein Gegner blieb bei eigenem Aufschlag cool, der ebenfalls gut servierende Zverev leistete sich einen kleinen Durchhänger im achten Spiel - Berrettini ließ sich nicht zweimal bitten: Break. Nach 33 Minuten war der erste Satz weg.

Erst beim Stand von 4:4, 30:30 im zweiten Satz durfte Zverev durchatmen und sich neu sortieren: Der angekündigte Regen kam, der Platz musste abgedeckt, das Dach über dem Court 1 dann doch geschlossen und der Rasen getrocknet werden. Nach 50 Minuten ging es weiter.

Und zwar mit starken Aufschlägen beider Spieler bis zum Tiebreak, in dem Berrettini einen Tick entschlossener und überzeugter agierte und sich früh ein "Mini-Break" holte. Wieder bot er Zverev bei seinem Aufschlag nichts an, den Satz beendete er mit seinem achten Ass.

Hoffnung auf eine Wende kam danach nur ansatzweise auf. Im dritten Spiel des dritten Satzes etwa lag Berrettini 0:30 zurück - ein Ass, zwei "unforced errors" von Zverev und einen Aufschlag-"Winner" später war auch dieses zarte Pflänzchen im Keim erstickt. Oder im siebten Spiel: Es stand 40 beide - der Italiener schlug einen "Winner" und ein Ass. Dann, wieder Tiebreak. Ein letztes Mal wackelte Zverev das eine Mal zu viel. Dann war es vorbei, mit Ass Nummer 15.

Wimbledon, 3. Runde: Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini Satz 1 Satz 2 Satz 3 Alexander Zverev 3 6 (4) 6 (5) Matteo Berrettini 6 7 (7) 7 (7)

Game, Set and Match: Matchball verwandelt! Und wie? Natürlich mit einem Ass! Das ist in einem von zwei so dominanten Aufschlagspielern geprägten Match natürlich standesgemäß.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (5:6): Berrettini visiert im folgenden Ballwechsel den Passierschlag longline an, bleibt aber gerade eben an der Netzkante hängen. Zverev bringt also beide Aufschlagpunkte durch, nun der eine Matchball bei Aufschlag Berrettini!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (4:6): Zverev zeigt sich nochmal widerständig, nagelt ein Ass nach außen - zur Freude des Publikums, das natürlich gerne einen vierten Satz hätte.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (3:6): Berrettini serviert nach außen, Zverevs Return fliegt klar ins Aus. Drei Matchbälle für den Italiener!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (3:5): Zverev platziert eine Rückhand ganz knapp hinter der Grundlinie, seine Challenge ist dieses Mal nicht erfolgreich. Das nächste Mini-Break, das Berrettini mit einem genialen Vorhandwinner inside in zunächst bestätigt. Ist das die Vorentscheidung in diesem entscheidenden Tiebreak?

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (3:3): Vor dem Seitenwechsel machen beide noch einen Punkt per Servicewinner. So geht es bei ausgeglichenem Spielstand für beide auf die andere Seite.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (2:2): Was ist denn plötzlich hier los? Die heute so brutal dominanten Aufschläger geben die ersten vier Punkte bei eigenem Service jeweils ab. Gut für Zverev, der Tiebreak ist nach Mini-Breaks wieder ausgeglichen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (1:2): Das Mini-Break ist sofort wieder dahin - und sogar Berrettini nun im Vorteil. Das muss Zverev aber auf die eigene Kappe nehmen. Zuerst legt er eine mehr als machbare Vorhand ins Netz, dann spielt er einen fehlerhaften Serve-and-volley.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (1:0): Berrettini unterbricht die Rally, hatte es da einen Aus-Ruf aus dem Publikum gegeben? Jedenfalls war der Ballwechsel noch nicht unterbrochen. Der Italiener will auch die Challenge, doch Zverevs Ball war auf der Linie. Mini-Break für die deutsche Nummer eins.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6 (0:0): Dieses Mal serviert Berrettini zuerst und holt dank Returnfehler Zverev vermeintlich den Punkt. Doch der Deutsche zückt die Challenge und hat ganz klar Recht.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 6:6: Eine von Berrettini stark und flach geschlagene Vorhand kann Zverev am Netz nicht erwidern, 30:15. Es bleibt der einzige Punkt des Italieners in diesem Spiel. Servicewinner zum 40:15 und auch der nächste Aufschlag bringt den Punkt, was aber eher am schwachen Return von Berrettini liegt. Entscheidung über Tiebreak - wie schon im zweiten!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 5:6: Zverev muss nicht nur das Aufschlagspiel durchbringen, sondern auch den Tiebreak für sich entscheiden, um im Turnier zu bleiben. Mit einem weiteren Ass stellt er zumindest für Ersteres die Weichen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 5:6: Die nächste Rally dominiert Zverev eigentlich, doch vom Netz aus schlägt er einen Vorhandvolley seitlich ins Aus. Das liegt aber auch an Berrettini, der sich nicht aufgibt und jeden Ball noch erläuft. Der Italiener ist mindestens im Tiebreak und macht einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 5:5: Die Nerven des Römers halten ein weiteres knappes Aufschlagspiel offenbar nicht aus, er will es selbstredend vermeiden. Mit einem Ass stellt er auf 40:15.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 5:5: Berrettini beginnt sein Aufschlagspiel mit einem Vorhandwinner, forciert dann mit einer stark platzierten Rückhand den Vorhandvolleyfehler von Zverev. Der 26-Jährige verkürzt nochmal, returniert blendend und kann damit den Vorhandfehler Berrettinis erzwingen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 5:5: Übrigens: Es war das achte Aufschlagspiel, das Zverev in diesem Match zu Null durchgebracht hat. Eine beeindruckende Bilanz!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 5:5: In diesem Service Game kommen die Aufschläge gut, dazu hat Zverev bei einem Vorhand-Konter von Berrettini etwas Glück, dass dieser im Aus landet. Zu Null gewinnt Zverev das Spiel, mal ganz wichtig!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 4:5: Und der Römer verlagert den Druck damit wieder auf die Schultern des Hamburgers. Dem würde ein nun ruhigeres Aufschlagspiel in dieser Phase wohl richtig guttun. Und tatsächlich: Servicewinner zur 15:0-Führung, klasse Vorhand entgegen Berrettinis Laufrichtung zum 30:0.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 4:5: Ist das ein Typ! Zverev spielt eine schon starke Cross-Vorhand, doch der Konter ist nochmal besser. Berrettini feuert den Ball in starkem Winkel in die leicht offene Rückhand-Seite Zverevs. So zittert er sich zur 5:4-Führung.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 4:4: Und man merkt dem Spiel beider Akteure gerade an, dass nun der Kopf eine deutlich wichtigere Rolle spielt als in weiten Teilen des bisherigen Matches.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 4:4: Kann so ein Spiel vielleicht nochmal für den mentalen Unterschied sorgen? Zverev hat gerade scheinbar das Momentum auf seiner Seite, gewinnt auch den ersten Punkt im Returnspiel.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 4:4: In hohem Bogen fliegt Berrettinis Return Zentimeter zu weit, zum ersten Mal in diesem Spiel hat der Deutsche den Spielball auf dem Schläger. Und er packt sofort zu, forciert mit einer tollen Longline-Rückhand den Vorhandfehler Berrettinis. Da muss mal ein Jubelschrei her, Zverev brüllt seine Erleichterung mit geballter Faust heraus.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:4: Breakball Nummer vier also. Und wieder hält Zverev dem Druck stand, geht mit einer aggressiven Vorhand ins Risiko und bekommt Recht dafür.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:4: Der Italiener packt einen tollen Passierball aus, als Zverev zum Netz stürmt. Longline pfeffert Berrettini die Rückhand perfekt an Zverev vorbei, der dem Ball noch hinterherspringen möchte.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:4: Berrettini flucht lautstark, bei ihm meldet sich der psychische Druck. Mit einem guten Aufschlag spielt Zverev da gut mit rein, Berrettini macht den Returnfehler. Alle drei Breakbälle abgewehrt, Einstand!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:4: Nummer eins abgewehrt! Inside in übt Zverev Druck aus, Berrettini schießt die folgende Vorhand zu weit. Weil der Römer dann eine Rückhand ohne Not ins Netz jagt, ist auch Breakball Nummer zwei weg.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:4: Und jetzt - mit dem Druck des Spielstandes im Rücken - patzt Zverev tatsächlich! Eine Vorhand schießt er zu lang, bei der nächsten Rally setzt er die Longline-Rückhand knapp ins Seitenaus. Drei Breakchancen für Berrettini, ein Novum in diesem Match!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:4: Hervorzuheben ist übrigens die Mentalität von Zverev heute. Der Olympiasieger verlor im ganzen Matchverlauf nie die Fassung, wirkt einigermaßen gefestigt. Doch jetzt geht es in die Crunchtime.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:4: Mit einem Ass tütet Berrettini auch dieses mal etwas kompliziertere Spiel ein. Zermürbend für den Gegenüber.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:3: Übrigens: Ja, einmal gab es heute Einstand - im allerersten Spiel des Matches. Berrettini will, dass der Einstand nicht Gravierendes zur Folge hat und schlägt stark auf, Zverevs Return fliegt deutlich ins Aus.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:3: Einstand - gab es das heute schonmal? Berrettini setzt erst eine Vorhand ohne Druck zu tief an, den nächsten Schlag ins Netz erzwingt Zverev mit einer starken Longline-Rückhand.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:3: Berrettini beendet eine variantenreiche Rally standesgemäß mit einem klasse Vorhandstopp, lässt kurz darauf zwei Asse folgen. 40:15.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:3: Dass hier die aktuelle Nummer 21 (Zverev) der Welt gegen den Weltranglisten-38. (Berrettini) spielt, wirkt bizarr. Das Match ist auf höchstem Niveau. Was natürlich logisch ist, da beide ihre "schwache" Weltranglistenplatzierung Verletzungen zu verdanken haben.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 3:3: Nachdem die ersten Aufschlagspiele des dritten Satzes etwas unsicherer wirkten, kommen Zverev und Berrettini wieder in den Flow. Dank zweier Asse zieht Zverev in der Statistik perfekter Aufschläge mit Berrettini gleich (10:10), zwei zu weite Vorhandschläge Berrettinis sorgen für den 3:3-Ausgleich.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 2:3: Viel ändert auch der Winner nichts an dem Ausgang des Spiels. Berrettini schlägt wieder stark auf und erhöht nach Spielen auf 3:2.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 2:2: Entgegen Berrettinis Laufrichtung schlägt Zverev einen Rückhandwinner cross, der insgesamt siebte. Bei Berrettini sind es nur zwei, der Italiener ist vor allem über die Vorhand stark unterwegs.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 2:2: Berrettini macht einfach erstaunlich wenig Fehler. Zverev geht nach ordentlicher Longline-Vorhand vor ans Netz, Berrettini kontert mit einem flachen Rückhand-Slice. So ist der ganz schwierig für den Hamburger zurückzubringen und er schießt den gelben Filzball ins Netz.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 2:2: Der Rest des Spiels erinnert dann schon wieder mehr an den zweiten Satz. Ass, Servicewinner, Servicewinner zum Spielgewinn.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 1:2: In diesem dritten Satz wirken aber beide Akteure etwas anfälliger bei eigenem Aufschlag. Nachdem im zweiten Satz für ein Break jegliche Phantasie fehlte, scheint es nun wieder im Bereich des Möglichen. Zverev macht den ersten Punkt mit einem Servicewinner, muss sich nach einem schwachen eigenen Stoppball dann aber einem Gegenstopp von Berrettini geschlagen geben. 15 beide.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 1:2: Schon lange war hier keiner mehr so nah dran an einem Break wie Zverev - beziehungsweise erst einmal an einem Breakball. Doch Berrettini trifft im wichtigen Moment die richtigen Entscheidungen und verwandelt mit einem kurzen Vorhandstopp den Spielball.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 1:1: Zverev macht die Punkte in den wichtigen Momenten einfach nicht. 30:0 liegt er in Front, dann dreht Berrettini aber wieder auf, schlägt ein Ass und auch sonst wuchtige Schläge und dreht das Spiel wieder zu seinen Gunsten. 40:30 für den Italiener.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 1:1: Am Netz stehend ist im nächsten Ballwechsel ein Smashwinner nur noch Formsache. 40:15. Auch der nächste Punkt gehört ihm, 1:1 nach Spielen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 0:1: Auf den 0:15-Rückstand reagiert der Deutsche prächtig, knallt zwei Asse auf den Heiligen Rasen. 30:15.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7), 0:1: Berrettini geht zügig mit 40:0 in Führung. Doch unter anderem mit einem Vorhandvolleywinner rückt Zverev nochmal auf 40:30 ran, dann macht Berrettini das Spiel aber mit einem Servicewinner zu.

Satzfazit: Sascha Zverev steht mit dem Rücken zur Wand, liegt gegen Rasenspezialist Matteo Berrettini mit zwei Sätzen zurück. Nachdem im ersten Satz ein Aufschlagspiel der ausschlaggebende Unterschied war, war es in diesem Satz ein einziger Ballwechsel. Denn erneut duellierten sich beide auf hohem Niveau, erneut agierten beide bei eigenem Aufschlag unfassbar dominant und spielstark. Das gipfelte nicht nur darin, dass es im zweiten Satz keinen Breakball gab, geschweige denn ein einziges mal in den Einstand ging. Zverev gewann bei eigenem Aufschlag die ersten 16 Punkte allesamt! So kam es, wie es kommen musste: Der Tiebreak entschied. Und auch in dem waren beide bei eigenem Aufschlag stark, sodass ein toller Inside-Out-Schlag von Berrettini letztendlich den Unterschied machte.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:7 (4:7): Ass, Berrettini beendet den Satz mit einem Ass! Durch die Mitte jagt er den Ball mit unglaublichem Speed, Zverev kann nur hinterherschauen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (4:6): Berrettini erzwingt einen Vorhandfehler des Deutschen und hat zwei Satzbälle auf dem Schläger.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (4:5): Zverev erfüllt seinen Soll und gewinnt seine beiden Aufschlagpunkte - dank Rückhandfehler Berrettini und starkem Aufschlag Zverev. Doch nun muss er als Returnspieler Berrettini einen Punkt abnehmen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (2:5): Das ist nun eine schon enorm schwierige Ausgangslage für Zverev. Berrettini bringt den ersten Aufschlag nach außen, Zverevs Vorhandreturn fliegt cross seitlich ins Aus. Beide Aufschläge durchgebracht, 5:2 für Berrettini!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (2:4): Berrettini bittet ebenfalls mit einem Ass zum Seitenwechsel.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (2:3): Zverev kontert mit einem Ass durch die Mitte, gute Reaktion!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (1:3): Das erste Mini-Break geht an Berrettini! In einer mal etwas längeren und tollen Rally hat der Italiener schließlich die bessere Länge, umläuft dann die Rückhand und macht den Punkt mit einem wuchtigen Inside-Out-Schlag.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (1:2): Der Italiener bringt seine ersten beiden Aufschlagpunkte durch. Bei einem Servicewinner durch die Mitte kann Zverev kaum so schnell reagieren, wie der Ball fliegt.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:6 (1:0): Guter Start in den Tiebreak! Sascha Zverev muss aus der Rückwärtsbewegung einen nicht besonders einfachen Schmetterball spielen, jagt den Smashwinner aber nah an die Grundlinie - keine Chance für Berrettini.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:5: Berrettini gleicht aus! Ein Vorhandwinner in die offene Rückhandseite Zverevs, der spekuliert hatte, beschert dem Publikum den Tiebreak.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:5: Da wäre mehr drin gewesen! Zverev entscheidet sich falsch und will einen Rückhandstopp spielen, der nicht hinter die Netzkante fällt. Auch die nächste Rally gibt der 26-Jährige selbst her, schießt eine Vorhand deutlich hinter die Grundlinie.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:5: Hält Berrettini dem Druck, das Service Game gewinnen zu müssen, Stand? Bis dato haben schwierige Situationen den Italiener nicht wirklich geschert. Nach einer vollkommen verzogenen Vorhand steht es 15 beide.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 6:5: Der Rest des Aufschlagspiels ist dann wieder deutlich kontrollierter. Zwei Servicewinner jagt Zverev noch auf das Grün, ein stark platzierter Vorhandwinner longline gesellt sich dazu. Die deutsche Nummer eins ist mindestens im Tiebreak!

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 5:5: Puh, da hat Zverev aber Glück gehabt! Einen Vorhandschlag aus guter Position trifft er überhaupt nicht richtig, den laschen Schlag erwidert Berrettini mit einer wuchtigen Vorhandcross. Doch der anvisierte Passierschlag fliegt knapp ins Seitenaus.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 5:5: So steht es wieder 40:15 und Berrettini verwandelt den Spielball per Servicewinner.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 5:4: Stimmt nicht: Berrettini zückt die Challenge und tatsächlch hat der gelbe Filzball die Linie noch gekratzt.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 5:4: Berrettini erspielt sich dennoch zwei Spielbälle, lässt Nummer eins aber liegen - zu weit segelt der Rückhand-Slice.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 5:4: Zverev will da mitziehen und feuert seinerseits einen gnadenlosen Vorhandwinner in den hintersten Winkel - der wahrscheinlich beste Schlag des Deutschen bisher.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 5:4: Auch Berrettini scheint aber sofort wieder zur Stelle zu sein. Einen recht hohen Return seines Kontrahenten münzt er in einen harten Vorhandwinner um, im nächsten Ballwechsel erläuft Zverev einen Topspin-Volley noch, kann dem kurzen Vorhandvolley danach aber nur noch hinterherschauen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 5:4: Cool mit der Situation umgegangen! Zverev serviert stark und forciert den Rückhandreturnfehler von Berrettini, schweißt dann ein Ass durch die Mitte. 5:4 nach Spielen - wichtig aus deutscher Sicht.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 4:4: Wie immer ist das natürlich eine schwierige Situation für denjenigen, der vor der Unterbrechung im Aufschlagspiel war. Und das ist Zverev, der nun gehörig unter Druck steht. Weiter geht's!

Entscheidung scheint zu stehen: Es wird sich am Netz beraten - zwischen den Sportlern, dem Schiedsrichter und einer Verantwortlichen. Nach längeren Verhandlungen drehen Berrettini und Zverev zur Bank ab und holen sich die Schläger, es scheint weiterzugehen. Also noch kurz erwärmen, dann geht es bei 4:4, 30:30 wieder zur Sache.

Oder doch nicht? Die Spieler scheinen mit den Rasenbedingungen nicht besonders zufrieden zu sein. Ausrutscher möchte man natürlich nicht riskieren, beide Spieler waren ja in den letzten Monaten von Verletzungen geprägt. Insbesondere Berrettini wirkt skeptisch angesichts des rutschigen Rasens.

Es kann weitergehen: Dann dürfen die Protagonisten doch wieder zurückkehren auf den Court. Nach einer kurzen Erwärmung wird es also wohl weitergehen - und es geht mit Wiederbeginn sofort wieder in die Crunchtime.

Wie nass ist der Rasen? Wieviel des Platzregens ist innerhalb der kurzen Zeit, bis die Plane ausgerollt wurde, heruntergekommen? Das wird gerade begutachtet, der Platz wird unter die Lupe genommen, scheint aber noch etwas feucht und dementsprechend rutschig zu sein.

Dach wird zugemacht: Weil weitere Schauer wohl gemeldet sind, wird das Dach zugefahren - ein wenig dauert es also noch.

Plötzlich regnet es: Das englische Wetter erfüllt wieder mal das Klischee. Zuletzt hatte es ganz leicht geregnet. Zverev hatte sich beim Schiedsrichter zwar schonmal erkundet, doch viel kam noch nicht vom Himmel herunter. Von einer Sekunde auf die andere schüttet es in London aber wie aus Kübeln, die Plane wird möglichst schnell ausgepackt. Das Match ist also unterbrochen - beim interessanten Spielstand von 4:4, 30:30 im zweiten Satz.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 4:4: Berrettinis Antwort wiederum: Ein Rückhandpassierschlag, den er am vorgerückten Zverev vorbei die Linie herunterfeuert. 30 beide.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 4:4: Starker Konterschlag! Berrettini kann weit aus der Vorhandecke mit einer wuchtigen Vorhand Druck aufbauen, doch Zverev kommt hinter den Ball und bringt den Rückhandschlag cross in die verwaiste Ecke. Winner zum 30:15.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 4:4: Zverev verliert den ersten Punkt bei eigenem Aufschlag im zweiten Satz! Ausgerechnet ein Doppelfehler sorgt dafür, bewirkt der etwas im Kopf des 26-Jährigen?

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 4:4: Wackelt der Wimbledon-Finalist von 2021 zum Spielende nochmal? Eine Vorhand verzieht Berrettini etwas unnötig ins Netz, nur noch 40:30. Doch Zverev verschenkt den folgenden Vorhandreturn etwas einfach. Kein Einstand also, 4:4 nach Spielen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 4:3: Doch die mit Abstand beeindruckendste Quote des zweiten Satzes: 100%. Zverev hat alle, ja tatsächlich alle Punkte bei eigenem Aufschlag gewonnen. 16/16, alle vier Aufschlagspiele zu Null. Dies muss er im zweiten Satz auch in der Crunchtime beibehalten.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 4:3: Nun kommt der zweite dazu. Am Ausgang des Aufschlagspiels ändert das nichts. Unter anderem ein Rückhandwinner und ein Vorhandwinner sorgen für die 4:3-Führung.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 3:3: Während bei Berrettini die Quote gewonnener Punkte sowohl beim ersten als auch beim zweiten Aufschlag etwas höher ist als die von Zverev, sticht beim Deutschen eine andere Quote heraus. Starke 83% seiner ersten Aufschläge hat er ins Feld gebracht, im zweiten Satz gar alle bis auf einen.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 3:3: Dann geht es wieder ganz zügig. Genialer Vorhandstopp zum 30:15, Ass nach außen zum 40:15 und ein wuchtiger Servicewinner zum Spielgewinn. 3:3.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 3:2: Berrettini umläuft seine Rückhand, ein Fehler. Denn er ist beim Inside-In-Schlag etwas spät und platziert ihn so hinter die Grundlinie. Im nächsten Ballwechsel legt er sich Zverev wieder stark zurecht und gleicht per Vorhandwinner longline zum 15 beide aus.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 3:2: Auch Zverev verwandelt den Spielball mit einem Servicewinner. Das Tempo, in dem beide Spieler bis dato durch dieses Match marschieren, ist enorm zügig. Keine 50 Minuten, aber bereits 14 Spiele sind gespielt.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 2:2: Zverev lässt nun aber gar nichts anbrennen. Das Match ist auf hohem Niveau, Zverev schießt erst einen Rückhandwinner und legt dann einen Volley an Berrettini vorbei - am Netz war die deutsche Nummer eins bis dato meist erfolgreich. 30:0.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 2:2: Ein Servicewinner besiegelt den Punktgewinn zum 2:2. Wie schon in weiten Phasen des ersten Satzes sind beide Akteure enorm stabil bei eigenem Aufschlag, ein Breakball ist nicht in Sicht. Aber das hieß es im ersten Durchgang auch...

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 2:1: Berrettini holt Zverev mit einem Vorhandstopp ans Netz und überwindet den Deutschen dann mit einem Lob. Nachdem er zuvor ein Ass geschlagen hatte, führt er mit 30:0.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 2:1: Wow! Zverev feuert drei Asse in Folge auf das Feld und gewinnt das Spiel zu Null, schüttelt den verlorenen Satz scheinbar recht unbeschadet ab.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 1:1: Berrettini schlägt sein bereits fünftes Ass zum 1:1-Ausgleich nach Spielen. Auch weil Zverev sich im Ballwechsel davor fehlerhaft zeigte, schlägt der eine Doppelfehler des Italieners also nicht zu Buche.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6, 1:0: Immerhin die richtige Reaktion vom Hamburger: Einen Servicewinner, einen Rückhandvolleywinner und einen Rückhandwinner spielt Zverev unter anderem im ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes und gewinnt es zu Null. Als hätte es den Einbruch im letzten Service Game nie gegeben.

Satzfazit: Sascha Zverev verliert den ersten Satz gegen den Rasenplatzspezialisten Matteo Berrettini. Der Italiener ist etwas nervös gestartet, hat bei seinem ersten Aufschlagspiel etwas Probleme gehabt, es aber schließlich durchgebracht. Danach spielten beide Akteure ihre Service Games stark und in zügigem Tempo herunter, ein Breakball war auf beiden Seiten nicht wirklich in Sicht. Wie aus dem Nichts spielte Zverev ein enorm schwaches Aufschlagspiel und legte Berrettini das Break mit vier vermeidbaren Vorhandfehlern auf das Serviertablett. Der nahm dankend an und verwandelte wenig später den ersten Satzball. Der Unterschied ist bis dato dieses eine Service Game.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:6: Ein wenig später hat der Rasenplatzspezialist dann den ersten Satzball auf der Hand. Er rückt vor und bringt eine gute Vorhand mit viel Effet in Zverevs Rückhandseite. Der bekommt den Ball nicht zurückgebracht und schenkt den Satz her.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:5: Und plötzlich wird auch die Hand von Berrettini wackliger, der Italiener schießt auch zweimal eine Vorhand weit ins Aus. Ein aus italienischer Sicht wichtiger und guter Aufschlag bringt den 30:30-Ausgleich.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:5: Dieses Break kam aus dem Nichts! So solide die ersten drei Aufschlagspiele des Olympiasiegers waren, so schwach war dieses. Gleich den ersten Breakball gibt er her, und wie? Mit einem unforced error mit der Vorhand. Vier davon hat er in seinem Service Game gemacht, unnötiger kann man es kaum abgeben.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:4: Und weil Berrettini im nächsten Aufschlagspiel alle seine ersten Aufschläge ins Feld bringt und dabei sogar zwei Asse schlägt, wird die Quote so schnell nicht sinken. Zu Null gewinnt er das Spiel und stellt auf 4:3.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 3:3: Zwei gute Aufschläge von Zverve, da kann Berrettini nicht erfolgreich returnieren. Das gelingt dem Italiener zwar ein paar Sekunden später, doch Zverev schickt den Ball in die offene Rückhandecke. Beim ersten Aufschlag haben beide Akteure bislang eine starke Quote gewonnener Punkte, jeweils über 90% liegt sie.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 2:3: Ein Vorhandlob von Berrettini kommt zu kurz, Zverev hat mit einem Überkopf-Schlag mit der Rückhand die richtige Antwort parat und passiert den Italiener cross. In der nächsten Rally bleibt der Deutsche aus kurzer Entfernung am Netz hängen, 15 beide.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 2:3: Bei Berrettini bleibt es erstmal bei dem ersten Aufschlagspiel, das etwas komplizierter war. Ein Ass jagt er nach außen, eine fehlerhafte Vorhand von Zverev bringt den Punktgewinn zum 3:2 - ein starker Beginn von Beiden.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 2:2: Zverev ist bei eigenem Aufschlag bis dato sehr stabil, wieder lässt er nur einen Punktgewinn seines italienischen Kontrahenten zu und setzt seine Vorhand gewinnbringend ein.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 1:2: Das zweite Aufschlagspiel gestaltet auch Berrettini souveräner. Nur einen Punkt gibt er dieses Mal ab, ansonsten zeigt er sich dominanter und erzwingt Fehler bei Zverev.

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 1:1: Zverev macht hingegen kurzen Prozess in seinem ersten Aufschlagspiel, schlägt einen Winner mit der Vorhand und einen mit der Rückhand. Zügig ist das Spiel zu Null gewonnen

Alexander Zverev - Matteo Berrettini 0:1: Das erste Spiel geht gleich mal über den Einstand. Nachdem es hin und her ging, schlägt Berrettini sein erstes Ass und nutzt die nächste Vorteilssituation zu seinen Gunsten aus. Zverev macht einen vermeidbaren Rückhandfehler. Doch: Gleich sechs Minuten dauert das erste Spiel und Zverev hat Berrettini beinahe um das erste Service Game gebracht.

Es ist angerichtet: Zverev und Berrettini haben sich in den letzten Minuten warmgemacht, nun kann es losgehen. In London herrschen übrigens etwas angenehmere Temperaturen als in Deutschland, etwa 25 Grad warm ist es. Berrettini wird das erste Aufschlagspiel bestreiten.

Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini: Wimbledon JETZT im Liveticker - Matchstart

Head to Head: Im direkten Vergleich hat Zverev klar die Nase vorne, gewann vier von fünf Duellen. Aber: Drei der Spiele fanden auf Sand, zwei auf Hartplätzen statt - keines auf Berrettinis Lieblingsbelag Rasen.

Verletzungen: Beide Spieler haben in den letzten Monaten mit Verletzungen und deren Folgen zu kämpfen gehabt. Während Zverev nach seiner komplizierten Sprunggelenksverletzung in Roland Garros letztes Jahr nur sehr langsam wieder in Fahrt kam, hat Berrettini letztes Jahr mit einer Handverletzung und dieses Jahr mit einer Bauchmuskelverletzung zu kämpfen gehabt. Der Italiener, im Januar 2022 noch die Nummer sechs der Welt (Karrierebestwert), wurde in der Weltrangliste noch weiter durchgereicht als Zverev (aktuell 38.). Ausgerechnet am Ort des größten Erfolges seiner Karriere, der Teilnahme an einem Grand-Slam-Finale, scheint Berrettini aber wieder etwas zu alter Stärke zurückzufinden. Landsmann Lorenzo Sonego schlug er in Runde eins in vier Sätzen, Alex De Minaur glatt in drei Sätzen.

Court No. 1 frei: Nach insgesamt 01:20 h hat Aryna Sabalenka den Matchball im zweiten Satz verwandelt, auch wenn sie sich in diesem etwas mehr anstrengen musste. Nach dem 6:2, 6:3-Erfolg hat die Belarussin den Platz nun aber freigemacht, sodass Zverev und Berrettini sich so langsam vorbereiten können.

Vor Beginn: Nicht nur auf dem heiligen Rasen von Wimbledon fühlt sich Berrettini wohl, generell gilt der Römer als Rasenplatzspezialist. Vier seiner sieben Titel auf der ATP Tour holte er bei Rasenplatzturnieren. Und bei Zverev sieht es genau anders aus: Auf Rasen konnte er noch nie ein Turnier gewinnen - bei insgesamt 19 Titeln, die er währenddessen auf Hartplätzen und Sand einfuhr. "Matteo ist einer der besten Rasenspieler der vergangenen Jahre. Es ist sein bester Belag, mein schlechtester, auch wenn ich es hier mag", sagte Zverev dem NDR.

Vor Beginn: Umso mehr sollte der Fokus nun auf Matteo Berrettini liegen, denn mit dem Italiener kommt die erste richtig große Hürde auf Sascha Zverev zu. Noch vor zwei Jahren stand der nun 27-Jährige im Finale von Wimbledon, verlor dieses gegen Djokovic in vier Sätzen und schrammte so nur knapp an seinem ersten Grand-Slam-Triumph vorbei.

Vor Beginn: Sportlich gibt es für die deutsche Nummer eins gar nicht so viel zu meckern, hat Zverev doch zwei unterm Strich souveräne Siege in den ersten beiden Runden eingefahren. Doch es tanzte nicht alles nach der Nase des Hamburgers, der in den letzten beiden Tagen Nebenkriegsschauplätze aufmachte. Zuerst kritisierte er die Wimbledon-Veranstalter, dass die Auswahl der Spieler auf den beiden überdachten Plätzen zu einseitig gewesen sei - er selbst musste aufgrund der Regenfälle bis Donnerstag mit seinem eigentlich für Dienstag geplanten Erstrundenmatch warten. Nach dem Zweitrundensieg über den Japaner Yosuke Watanuki kritisierte er zudem sein Team - bestehend aus der eigenen Familie. Vater Alexander und Bruder Mischa hätten ihn zu wenig auf den guten Aufschläger Watanuki vorbereitet, im Team hätten sich "alle ein bisschen zurückgelehnt".

Vor Beginn: Berrettini hatte in der vorherigen Runde den an Nummer 15 gesetzten Alex de Minaur glatt in drei Sätzen aus dem Turnier geworfen.

Vor Beginn: Nach Gijs Brouwer und Yosuke Watanuki bekommt es Zverev zum ersten Mal im Turnier mit einem namhaften Gegner zu tun. Rasenspezialist Berrettini erlebte aufgrund von vielen Verletzungen zwar ein schwieriges letztes Jahr, stand in Wimbledon unter anderem aber schon einmal im Finale. 2021 hatte er gegen Novak Djokovic in vier Sätzen (7:6, 4:6, 4:6, 3:6) jedoch keine Chance.

Vor Beginn: Terminiert ist das Match heute auf 17.30 Uhr. Aufgrund der vorherigen Spiele kann es gelegentlich jedoch zu Zeitverschiebungen kommen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Drittrunden-Matches zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini beim Grand-Slam in Wimbledon.

© getty

