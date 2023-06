Tennis - Rasenturnier in Halle 2023: Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Das Rasenturnier in Halle steht vor der Tür. Wir liefern Euch die Infos zu folgenden Punkten: Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream.

Die French Open nähern sich dem Ende entgegen, gleichzeitig rückt die 30. Austragung des Rasenturniers in Halle, auch Terra Wortmann Open genannt, von Tag zu Tag näher. Die Herren sind dabei sowohl im Einzel als auch im Doppel im Einsatz.

Tennis - Rasenturnier in Halle 2023: Datum, Termine, Zeitplan, Teilnehmer

Das ATP-Turnier in Nordrhein-Westfalen, das der Kategorie 500 angehört, geht am 17. Juni los und soll am 25. Juni wieder enden. Gespielt werden die Centre-Court-Matches dabei in der OWL Arena, die Platz für 11.500 tennisbegeisterte Zuschauer bietet. Das Turnier im vergangenen Jahr gewann der Pole Hubert Hurkacz.

© getty Hubert Hurkacz gewann das Turnier im vergangenen Jahr.

Am 17. und am 18. werden die Qualifikationsspiele bestritten, ehe am 19. Juni das Hauptfeld ins Geschehen einsteigt. Abgeschlossen wird das Turnier am 25. Juni mit den Finals im Einzel und im Doppel.

Tennis - Rasenturnier in Halle 2023: Datum, Termine, Zeitplan

Datum Uhrzeit Runde Sa., 17.6. ab 11 Uhr Qualifikationsspiele So., 18.6. ab 11 Uhr Endspiele der Qualifikation für das Hauptfeld Mo, 19.6. ab 12 Uhr Hauptfeld - 1. Runde (Einzel und Doppel) Di., 20.6. ab 12 Uhr Hauptfeld - 1. Runde (Einzel und Doppel) Mi., 21.6. ab 12 Uhr Hauptfeld - Achtelfinale (Einzel und Doppel) Do., 22.6. Hauptfeld - Viertelfinale (Einzel und Doppel) Fr., 23.6. ab 12 Uhr Hauptfeld - Viertelfinale (Einzel) und 1. Halbfinale (Doppel) Sa., 24.6. ab 14 Uhr 1. Halbfinale (Einzel), 2. Halbfinale (Einzel) und 2. Halbfinale (Doppel) So., 25.6. ab 14 Uhr Finale (Einzel), Finale (Doppel)

Tennis - Rasenturnier in Halle 2023: Teilnehmer

Teil des Hauptfeldes sind zwei Deutsche, Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev. Mit Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier können zwei weitere mit Erfolgen in der Qualifikation dazustoßen.

Name Daniil Medvedev (2/RUS) Casper Ruud (4/NOR) Andrey Rublev (7/RUS) Jannik Sinner (8/ITA) Felix Auger-Aliassime (10/CAN) Karen Khachanov (11/RUS) Hubert Hurkacz (13/POL) Borna Coric (16/CRO) Pablo Carreno Busta (21/ESP) Roberto Bautista Agut (23/ESP) Nick Kyrgios (25/AUS) Jan-Lennard Struff (26/GER) Alexander Zverev (27/GER) Denis Shapovalov (31/CAN) Tallon Griekspoor (39/NED) Lorenzo Sonego (45/ITA) Lloyd Harris (47/RSA) Alexander Bublik (48/KAZ) Richard Gasquet (50/FRA) Brandon Nakashima (52/USA) Mikael Ymer (53/SWE) Nicolas Jarry (54/CHI) Gregoire Barrere (55/FRA)

Tennis - Rasenturnier in Halle 2023: Übertragung im TV und Livestream

Das Rasenturnier in Halle lässt sich in Deutschland bei Eurosport und im ZDF live verfolgen. Somit ist der Wettbewerb im Free-TV zu sehen. Während Eurosport die Matches im kostenpflichtigen Livestream bei discovery+ und DAZN anbietet, stellt das ZDF einen kostenlosen Livestream bei zdf.de zur Verfügung.

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, diesbezüglich stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

