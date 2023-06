Alexander Zverev in der Weltrangliste: Auf welchem Platz liegt der Deutsche nach den French Open?

Nach seinem Einzug ins Halbfinale bei den French Open geht es für Alexander Zverev in der ATP-Weltrangliste wieder etwas nach oben. Welche Position der Deutsche nun genau bekleidet, erfahrt Ihr hier.

Zverev spielte in Paris den ersten Grand Slam seit seiner schweren Verletzung im vergangenen Jahr. Mit guten Leistungen drang er dort bis ins Halbfinale vor, wo er gegen den Norweger Casper Ruud in drei Sätzen (3:6, 4:6, 0:6) verlor.

Alexander Zverev in der ATP-Weltrangliste: Auf welchem Platz liegt der Deutsche nach den French Open?

Seit dem heutigen Montag (12.06.2023) steht Alexander Zverev auf dem 23. Platz der ATP-Weltrangliste. Der Deutsche klettert damit im Vergleich zu seiner Position vor den French Open um vier Plätze nach oben. Vor dem Turnier in Roland Garros hatte der 26-Jährige noch auf Position 27 gestanden.

© getty

Alexander Zverev in der ATP-Weltrangliste: Warum ist der Deutsche nur so wenige Plätze nach vorne geklettert?

Trotz seines Einzugs ins Halbfinale der French Open ist der tatsächliche Positionsgewinn von Zverev in der ATP-Weltrangliste eher gering. Nur vier Plätze geht es für den 26-Jährige nach oben, obwohl er in Roland Garros unter den besten vier Tennisspielern stand.

Das hat vorrangig mit dem guten Abschneiden Zverevs im vergangenen Jahr beim Sandplatz-Klassiker zu tun. Auch 2022 drang der Deutsche bis ins Halbfinale vor, wo er sich nach einer schweren Knöchelverletzung dem späteren Turniersieger Rafael Nadal geschlagen geben musste.

Zverev hatte dementsprechend eine gewisse Anzahl an Punkten, die er zu verteidigen hatte. Durch den Halbfinal-Einzug hat er diese Punkte vereidigt und damit einen tiefen Fall in der ATP-Weltrangliste verhindert. Bei einem schwächeren Abschneiden wäre das der Fall gewesen.

Für die kommenden ATP-Turniere sowie die verbleibenden zwei Grand Slams in Wimbledon (Wimbledon) und Flushing Meadows (US Open) kann Zverev sich nun wieder nach vorne spielen. Das hängt mit seiner bereits erwähnten Verletzung zusammen, die ihn bis zum Ende des vergangenen Jahres außer Gefecht setzte. Der 26-Jährige hat aufgrund dessen keine Punkte bei den kommenden Turnieren zu verteidigen.

ATP-Weltrangliste: So schneiden die anderen Deutschen ab

Neben Zverev klettert auch der zweite Deutsche in der Weltrangliste ein paar Plätze nach oben. Für Jan-Lennard Struff geht es ebenso wie für Zverev vier Plätze nach vorne. Der 33-Jährige liegt somit aktuell auf Platz 24, nur eine Position hinter Zverev.

Auch für die beiden anderen deutschen Spieler innrhalb der Top 100 geht es in der Weltrangliste etwas weiter nach oben. Yannick Hanfmann springt nach seinem Zweitrundeneinzug bei den French Open von 65 auf 53. Für Daniel Altmaier, der in der zweiten Runde in Roland Garros Top-Ten-Spieler Jannik Sinner bezwang, geht es 20 Positionen nach vorne. Er steht nun auf Rang 59.

© getty

ATP-Weltrangliste: Die Top Ten und Platzierungen der deutschen Spieler

Novak Djokovic ist mit seinem Triumph bei den French Open an die Spitze der Weltrangliste zurückgekehrt. Der serbische Tennisprofi übernahm durch seinen 23. Grand-Slam-Titel die Führung vom Spanier Carlos Alcaraz und geht damit in seine 388. Woche als Nummer eins.

Djokovic hatte sich am Sonntag im Finale mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 gegen den Norweger Casper Ruud durchgesetzt und damit zum insgesamt dritten Mal das Sandplatzturnier in Paris gewonnen. Der 36-Jährige überflügelte mit nun 23 Major-Titeln Rafael Nadal und ist alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger.

# Spieler Nationalität Punkte 1 Novak Djokovic SRB 7.595 2 Carlos Alcaraz ESP 7.175 3 Daniil Medvedev RUS 6.100 4 Casper Ruud NOR 4.960 5 Stefanos Tsitsipas GRE 4.920 6 Holger Rune DEN 4.375 7 Andrey Rublev RUS 4.000 8 Taylor Fritz USA 3.515 9 Jannik Sinner ITA 3.300 10 Karen Khachanov RUS 3.125 ... ... ... ... 23 Alexander Zverev GER 1.450 24 Jan-Lennard Struff GER 1.437 ... ... ... ... 53 Yannick Hanfmann GER 845 ... ... ... ... 59 Daniel Altmaier GER 813