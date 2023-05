Jan-Lennard Struff trifft heute im Finale beim ATP Masters auf den Spanier Carlos Alcaraz. Hier könnt Ihr das Match live verfolgen.

Schafft Jan-Lennard Struff heute die Sensation und bezwingt den Spanier Carlos Alcaraz im ATP-Masters-Finale? SPOX tickert das Endspiel in Madrid live mit.

Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz: Finale beim ATP-Masters in Madrid heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nicht Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev, sondern Jan-Lennard Struff hat es ins Finale gegen Carlos Alcaraz geschafft. Zverev traf allerdings bereits im Achtelfinale auf den Spanier, blieb jedoch in zwei Sätzen chancenlos. Hat Struff heute mehr Glück? Es wäre auf jeden Fall nicht sein erster Sieg gegen Alcaraz, dieser Erfolg gelang ihm 2021 in Paris auf Asche. "Ja, aber das ist zwei Jahre her. Jetzt wird es ein anderes Spiel. Das hier ist Madrid, das ist Spanien", sagte Struff vor dem Duell.

Vor Beginn: Das Match geht um 18.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale beim ATM Masters in Madrid, Spanien. Der Deutsche Jan-Lennard Struff trifft auf Carlos Alcaraz.

Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz: Finale beim ATP-Masters in Madrid heute im TV und Livestream

Struff gegen Alcaraz ist heute bei Sky zu sehen - und zwar auf den Kanälen Sky Sport Top Event und Sky Sport Tennis. Bei Sky Sport Tennis geht die Übertragung um 18.30 Uhr los, Sky Sport Top Event steigt um 19.30 Uhr ein.

Zugriff auf den Livestream, wo das Match ebenfalls gezeigt wird, von Sky bekommt man via SkyGo oder WOW.

Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz: Der Head-to-Head-Vergleich

Turnier / Jahr Runde Sieger Verlierer Ergebnis Wimbledon 2022 R128 Carlos Alcaraz Jan-Lennard Struff 4:6, 7:5, 4:6, 7:6(3), 6:4 Roland Garros 2021 R32 Jan-Lennard Struff Carlos Alcaraz 6:4, 7:6(3), 6:2