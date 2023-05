In Paris findet mit den French Open das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres statt. Begleitet wird das Spektakel im TV von Eurosport. Hier gibt es Infos darüber, welche Kommentatoren, Experten und Moderatoren diesbezüglich vom Sportsender eingesetzt werden.

Im Rahmen der French Open geht es vom 28. Mai bis 11. Juni so richtig zur Sache. Auch ohne Sandplatzkönig Rafael Nadal, der sein Lieblingsturnier, das er 14-mal gewann, aufgrund einer Verletzung auslassen muss, darf in den kommenden Wochen ein Spektakel erwartet werden. Täglich geht es um 11 Uhr deutscher Zeit los, das Finale im Einzel der Herren soll am 11. Juni auf dem Court Philippe Chatrier, der Platz für rund 15.000 Zuschauer bietet, über die Bühne gehen.

Die Hauptrechte für die French Open liegen bei Eurosport, das täglich um 10.30 Uhr für die Mittagssession auf Sendung geht und sich um 20.30 Uhr für die Nightsession zurückmeldet. Dazwischen werden die Fans mit Tennissendungen wie "Matchball Becker" oder "First Serve Rittner" unterhalten.

© imago images Rafael Nadal verpasst die French Open 2023.

Im Livestream sind die Matches täglich gegen Zahlungen auch bei discovery+, GCN+ und DAZN zu sehen.

Das DAZN-Abonnement kommt in drei Paketen, die unterschiedliche Streams, Sportarten und Preise anbieten. Gemeint sind die Pakete DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Zugriff auf Tennis bieten davon nur die Unlimited- und World-Version.

Tennis - French Open: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei Eurosport

Das Personal, das die deutschen Tennisfans durch die French Open begleitet, besteht aus reichlich bekannten Gesichtern, wurde aber auch mit einigen Neuzugängen aufgefrischt. Matthias Stach ist einer der Konstanten bei Roland Garros und fungiert auch in diesem Jahr als Moderator. Er fasst mit Tennis-Legende Boris Becker in der Show "Matchball Becker" die Highlights des Spieltags zusammen.

Für die Sendung "First Serve Rittner", die meistens um 14 Uhr losgeht, werden Barbara Rittner und Birgit Nössing eingesetzt. Zum Expertenteam zählen auch ehemalige bzw. aktuelle Profis wie Andrea Petkovic und Mischa Zverev dazu.

Matthias Bachinger gibt während des Turniers sein Debüt am Mikrofon und kümmert sich mit dem Experten Sebastian Sachs, der US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu trainiert, um die Damenmatches. Carl-Uwe Steeb, Nicola Geuer und Markus Zoecke sind ebenfalls als Experten im Einsatz.

Das Kommentatorenteam bei den French Open besteht aus: Philipp Eger, Oliver Faßnacht, Dennis Heinemann, Stefan Grothoff, Jürgen Höthker, Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach, Patrick Steimel, Markus Theil, Harry Weber und Maximilian Zobel.

Tennis - French Open 2023: Der Turnierplan im Überblick

1. bis 3. Runde: 28. Mai bis 5. Juni

28. Mai bis 5. Juni Viertelfinale: 6. und 7. Juni

6. und 7. Juni Halbfinale: 8. und 9. Juni

8. und 9. Juni Mixed-Finale: 8. Juni

8. Juni Frauen-Finale: 10. Juni

10. Juni Männerdoppel-Finale: 10. Juni

10. Juni Frauendoppel-Finale: 11. Juni

11. Juni Männer-Finale: 11. Juni

Tennis - French Open 2023: Die Sieger und Siegerinnen des vergangenen Jahres