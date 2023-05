Sandplatzkönig Rafael Nadal wird in diesem Jahr nicht an den French Open teilnehmen. Den Grund dafür erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit den French Open steht das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres vor der Tür. Der Sandplatzklassiker in der französischen Hauptstadt Paris geht vom 28. Mai bis 11. Juni über die Bühne. Beim Turnier jedoch nicht dabei sein wird Sandplatzkönig und Roland-Garros-Rekordsieger Rafael Nadal.

Der Mallorquiner, der die French Open unglaubliche 14-mal in seiner Karriere gewinnen konnte und mit 22 Grand-Slam-Titeln auch insgesamt, gemeinsam mit Novak Djokovic, die ewige Liste der Grand-Slam-Sieger anführt, gab vor wenigen Tagen seine Absage bekannt.

Doch warum ist Nadal bei seinem Lieblingsturnier nicht dabei? SPOX klärt auf.

French Open: Warum ist Rafael Nadal in Paris nicht dabei?

Wie es beim Spanier in den vergangenen Jahren so häufig der Fall war, macht eine Verletzung die Teilnahme am Turnier zunichte. Dieses Mal ist es nicht anders, der 36-Jährige plagt sich aktuell mit Problemen am Hüftbeuger herum. Reha und Therapiemaßnahmen reichten nicht aus, um rechtzeitig fit zu werden. "Ich muss jetzt hier stoppen und eine Weile aussetzen", sagte Nadal bei einer Pressekonferenz vor dem Turnier.

© imago images Rafael Nadal wird voraussichtlich 2024 seine Karriere beenden.

Mit Blick auf das Jahr 2023 ist es keine allzu große Überraschung, dass der Ausnahmespieler das nächste Großereignis auslassen muss, denn Nadal hat bislang erst vier Matches bestritten, zuletzt war er bei den Australian Open im Einsatz. "Nach der Pandemie hat mein Körper nicht mehr mitgemacht, und ich konnte Training und Wettkampf nicht mehr genießen".

Seine Ausfallzeit könne sich sogar bis zu den US Open im September hinauszögern. "Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiß, was passiert. Aber mein Ziel ist es, im kommenden Jahr noch einmal alle Turniere zu genießen, die mir etwas bedeutet haben."

Spätestens jetzt wird klar, dass sich die legendäre Karriere des Spaniers langsam dem Ende nähert, wenn es nach ihm ginge, soll es 2024 dann endlich so sein. "Das wird wahrscheinlich mein letztes Jahr auf der Tour. Ich möchte es genießen." Als Folge seiner Inaktivität wird Nadal dann nach den French Open aus den Top 100 fallen - zum ersten Mal seit 20 Jahren.

Rafael Nadals Leistungen bei Grand-Slam-Turnieren

Die French Open sind Nadals Lieblingsturnier, nichtsdestotrotz war der 36-Jährige auch bei zahlreichen anderen Wettkämpfen sehr erfolgreich. Einen Teil der 22 Grand-Slam-Titel holte sich Nadal mit seinen zwei Triumphen bei den Australian Open (2009 und 2022).

Darüber hinaus gewann er auch zweimal das Wimbledon-Turnier auf dem Londoner Rasen (2008 und 2010) und darf sich zudem viermaliger US-Open-Champion nennen (2010, 2013, 2017 und 2019).