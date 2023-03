Tennis: Alexander Zverev erreicht Halbfinale von Dubai

Alexander Zverev hat sein Viertelfinale in Dubai überzeugend gewonnen und ist hocherfreut über den Fortschritt.

Alexander Zverev strahlte über das ganze Gesicht und winkte gelöst ins Publikum. "Es war eine schwierige Zeit für mich in den vergangenen neun Monaten und nun zeigt sich definitiv, dass sich die harte Arbeit auszahlt", sagte der Olympiasieger: "Ich bin extrem glücklich über den Fortschritt und wie ich gerade spiele."

Erstmals seit seiner schweren Knöchelverletzung steht Zverev im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der 25-Jährige aus Hamburg setzte sich in seiner Viertelfinalpartie in Dubai am Donnerstag mit 7:5, 6:4 gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch und erarbeitet sich immer mehr Selbstvertrauen.

Um den Finaleinzug geht es für die deutsche Nummer eins gegen Botic van de Zandschulp (Niederlande) oder Andrej Rublew aus Russland (Nr. 2). Schon jetzt sind die Auftritte in Dubai Zverevs größter Schritt zurück in Richtung alter Klasse seit der Verletzung, die er im Halbfinale der French Open im Duell gegen Rafael Nadal erlitten hatten.

"In meiner Situation galt es, sich auf die Basics zu besinnen und auf die Dinge, die man selbst kontrollieren kann wie den Aufschlag", sagte Zverev. Wie schon bei seinen Siegen zuvor gegen den formstarken Tschechen Jiri Lehecka und den Australier Christopher O'Connell servierte er stark und erlangte so Dominanz in den Ballwechseln. Die Rückhand-Longline setzte der locker wirkende Zverev immer wieder effektiv ein.

Der einstige Weltranglistenzweite packte im ersten Satz in der entscheidenden Phase zu und verdiente sich das Break zum 6:5, das er nicht mehr hergab. Er leistete sich weniger Fehler als Sonego, der im Achtelfinale den an Position vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime überrascht hatte. Im zweiten Satz hielt Zverev sein hohes Level und nahm Sonego zur 3:2-Führung das Service ab. Er wackelte beim Aufschlag zum Matchgewinn noch einmal, wehrte aber drei Breakbälle ab und jubelte nach dem verwandelten Matchball.