Tennis - Australian Open, Tag 7: Swiatek scheitert in Melbourne an Rybakina - auch Gauff scheidet aus

Die Topfavoritin ist raus: Iga Swiatek ist überraschend im Achtelfinale der Australian Open gescheitert. Die Nummer eins der Welt unterlag am Sonntag (Ortszeit) in Melbourne der Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina aus Kasachstan 4:6, 4:6 und musste die Hoffnung auf ihren vierten Grand-Slam-Triumph aufgeben.

Die Partie Tsitsipas vs. Sinner könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

"Ich muss sicher an meinem Mindset arbeiten", sagte Swiatek nach der enttäuschenden Niederlage: "Ich habe den Druck gespürt und wollte nicht verlieren, statt gewinnen zu wollen."

"Ich habe einen großen Respekt für Iga. Heute habe ich sehr gut aufgeschlagen und in den wichtigen Momenten sehr gut gespielt", sagte Rybakina. Sie trifft nun auf die Lettin Jelena Ostapenko, Paris-Siegerin von 2017, die US-Hoffnungsträgerin Coco Gauff 7:5, 6:3 besiegte.

Swiatek hatte im vergangenen Jahr zum zweiten Mal die French Open gewonnen und danach auch in New York triumphiert. Für Rybakina ist der Viertelfinal-Einzug schon jetzt das beste Abschneiden ihrer Karriere in Australien. Die gebürtige Russin hatte in Wimbledon im Finale die Tunesierin Ons Jabeur besiegt und damit den ersten Grand-Slam-Titel für die Nation gewonnen, für die sie seit 2018 aufschlägt.

Australian Open: Korda eifert Papa Petr nach

Sebastian Korda eifert bei den Australian Open seinem Papa Petr nach. Der 22-Jährige hat in Melbourne den bislang größten Erfolg seiner Karriere auf Grand-Slam-Level erreicht und steht im Viertelfinale. Korda setzte sich 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7) gegen den Polen Hubert Hurkacz durch.

"Unter der Dusche werde ich ein bisschen schreien", sagte Korda, der sich zunächst eher zurückhaltend über seinen Erfolg freute. Sein Vater hatte 1998 die Australian Open gewonnen, nun spielt er selbst gegen Karen Khachanov um den Halbfinaleinzug. Der Russe setzte sich 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) gegen den Japaner Yoshihito Nishioka durch.

Hurkacz verpasste es dagegen, als erster Pole überhaupt die Runde der letzten Acht in Melbourne zu erreichen. Auch gescheitert ist der hoch eingeschätzte Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier unterlag Jiri Lehecka mit 6:4, 3:6, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7), für den Tschechen ist es die erste Viertelfinalteilnahme bei einem Grand Slam. Auger-Aliassime muss dagegen weiter auf seinen ersten Majortriumph warten.

Australian Open, Tag 6: Die Achtelfinal-Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Uhrzeit Iga Swiatek (POL/1) Elena Rybakina (KAZ/22) 4:6, 4:6 Jelena Ostapenko (LAT/17) Coco Gauff (USA/7) 7:5, 6:3 Jessica Pegula (USA/3) Barbora Krejcikova (CZE/20) 7:5, 6:2 Viktoria Azarenka (BLR/24 Lin Zhu (CHN) 11 Uhr im Liveticker

Männer