Tennis - Australian Open, Tag 2: Dominic Thiem scheitert in Runde eins - jetzt Alexander Zverev LIVE

Der Österreicher Dominic Thiem ist weiter auf der Suche nach seiner Form früherer Tage. Für den US-Open-Sieger von 2020 war bei den Australian Open in der ersten Runde Schluss. Aktuell kämpft Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev gegen einen Underdog aus Peru ums Weiterkommen.

Der 29-jährige Thiem unterlag dem Russen Andrej Rublew am Dienstag (Ortszeit) klar 3:6, 4:6, 2:6. Er hatte nach seinem knappen Finalsieg in New York im Krimi gegen Alexander Zverev noch einmal 2021 in Melbourne das Achtelfinale erreicht - seither ist er ohne Sieg bei einem Major.

Er fiel unter anderem wegen einer Handgelenksverletzung monatelang aus - und im Ranking weit zurück. Nach seinem Comeback im vergangenen Jahr kämpfte er sich zuletzt jedoch wieder in die Top 100. Die Chance, mithilfe einer Wildcard Down Under nun weiter zu klettern, konnte er nicht nutzen. Dafür war Rublew zu stark.

Extreme Hitze mit Temperaturen um 36 Grad hat am Dienstag zu einer rund dreistündigen Unterbrechung der Matches auf den Außenplätzen der Australian Open geführt. Gegen 14 Uhr Ortszeit (4 Uhr MEZ) war aufgrund gemessener Werte die höchste der fünfstufigen Hitze-Stress-Skala des Turniers in Melbourne erreicht, die insgesamt vier Klimafaktoren umfasst. Um 17 Uhr (7 Uhr MEZ) wurden die Partien fortgesetzt.

Neben der Luft-Temperatur werden auch die Strahlungswärme, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit an fünf verschiedenen Punkten im Melbourne Park permanent erfasst. Diese wirken sich auf die Fähigkeiten der Spieler aus, Wärme vom Körper abzuleiten. Vor einer Unterbrechung der Matches werden entsprechend der Hitze-Stress-Skala Kühlungsmaßnahmen angewendet oder die Spielpausen verlängert.

Die Spielpause wirkte sich am Dienstag auch auf den Beginn der Matches von Jan-Lennard Struff (Warstein), Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Laura Siegemund (Metzingen) aus. Alexander Zverevs Erstrundenpartie gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas war dagegen in der Margaret Court Arena angesetzt, die wie die Rod Laver Arena und die John Cain Arena über ein Dach verfügt. Auf diesen Plätzen wurde weitergespielt.

Australian Open, Tag 2: Die Top-Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Uhrzeit Katherine Sebov (CAN) Caroline Garcia (FRA, 4) 3:6, 0:6 Aryna Sabalenka (5) Tereza Martincova (CZE) 6:1, 6:4 Maryna Zaneveska (BEL) Veronika Kudermetova (9) LIVE Laura Siegesmund (GER) Lucia Bronzetti (TA) 08.15 Uhr Maria Tatjana (GER) Lucrezia Stefanini (ITA) 09 Uhr Ons Jabeur (TUN, 2) Tamara Zidansek (SLO) 09 Uhr Daria Kasatkina (8) Varvara Gracheva 09:35 Uhr

Männer