US Open, Tag fünf: Geht die Reise von Murray auch gegen Berrettini weiter?

Tag fünf der US Open muss ohne deutsche Beteiligung auskommen, Highlights gibt es dennoch einige. Während in der Tagessession Andy Murray um den Einzug ins Achtelfinale kämpft, sind später unter anderem Serena Williams, Nick Kyrgios und Daniil Medvedev im Einsatz.

Murray trifft in Runde drei auf den gesetzten Italiener Matteo Berrettini, erstmals seit 2016 steht der dreimalige Grand-Slam-Sieger in der dritten Runde der US Open. Am Mittwoch hatte er sich nach verlorenem ersten Satz gegen den US-Amerikaner Emilio Nava behauptet. "Ich bewege mich so gut wie schon lange nicht mehr. Hoffentlich kann ich weit kommen", sagte er über seine Rückkehr auf Rang 51 im ATP-Ranking. 2012 hatte er das Turnier für sich entschieden.

In der Nacht sind dann Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios (7:6, 6:4, 4:6, 6:4 gegen Benjamin Bonzi) gegen J.J. Wolf (USA) und Titelverteidiger Daniil Medvedev (6:2, 7:5, 6:3 gegen Arthur Rinderknech) gegen Wu Yibing gefordert. Der 22-jährige Chinese ist der erste Spieler seines Landes, der seit der Einführung des Profitennis 1968 die dritte Runde bei einem Grand Slam erreicht hat. Kyrgios sorgte bei seinem Sieg mit einem Spuck-Eklat und Kritik über angeblichen Marihuana-Geruch mal wieder für Aufsehen.

Bei den Damen hoffen die Zuschauer in Flushing Meadows auf eine Fortsetzung des Siegeszuges von Serena Williams. Diese hatte sich auf ihrer Abschiedstournee in der zweiten Runde überraschend gegen Anett Kontaveit, Nummer zwei der Weltrangliste, durchsetzen können. "Ich bin eine ziemlich gute Spielerin. Ich habe nichts zu beweisen, nichts zu verlieren", sagte sie zu den Gründen ihres Sieges. Gegen die Australierin Ajla Tomljanovic dürfte sie gute Chancen haben, ihren Lauf fortzusetzen.

US Open, Tag 5: Die wichtigsten Matches im Überblick

Frauen:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Ons Jabeur (TUN/5) Shelby Rogers (USA/31) Madison Keys (USA/20) Cori Gauff (USA/12) Liveticker ab 20 Uhr Alja Tomljanovic (AUS) Serena Williams (USA) Bianca Andreescu (CAN) Caroline Garcia (FRA/17)

Männer: